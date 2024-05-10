НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024 — Finance.ua
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НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024

Казна та Політика
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НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024
НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024
Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства правлінням НБУ/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
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Відповідно до зазначених змін правління Національного банку України 7 травня 2024 року затвердило план виїзних перевірок банків / небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).
До нього увійшли: банки:
  • у II кварталі - АТ «ОТП Банк» (код за ЄДРПОУ 21 685 166);
  • у III кварталі - АТ «Кристалбанк» (код за ЄДРПОУ 39 544 699), АТ «АБ «Радабанк» (код за ЄДРПОУ 21 322 127);
  • у IV кварталі - ПАТ «Банк Восток» (код за ЄДРПОУ 26 237 202);
Небанківські установи:
  • у II кварталі - ПТ «Донкредит» (код за ЄДРПОУ 30 416 462), ТОВ «ОТП Лізинг» (код за ЄДРПОУ 35 912 126);
  • у III кварталі - ПрАТ «СК"Надійна» (код за ЄДРПОУ 34 350 924), ТОВ «НоваПей» (код за ЄДРПОУ 38 324 133);
  • у IV кварталі - КС «Кредит-Союз» (код за ЄДРПОУ 25 204 519), ТОВ «Аванс Кредит» (код за ЄДРПОУ 43 619 089), ПрАТ «СК «Ультра Альянс» (код за ЄДРПОУ 33 152 597).
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План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
За матеріалами:
Українські Новини
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