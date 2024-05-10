НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024 — Finance.ua

НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024
Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства правлінням НБУ/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.
Відповідно до зазначених змін правління Національного банку України 7 травня 2024 року затвердило план виїзних перевірок банків / небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).
До нього увійшли: банки:
- у II кварталі - АТ «ОТП Банк» (код за ЄДРПОУ 21 685 166);
- у III кварталі - АТ «Кристалбанк» (код за ЄДРПОУ 39 544 699), АТ «АБ «Радабанк» (код за ЄДРПОУ 21 322 127);
- у IV кварталі - ПАТ «Банк Восток» (код за ЄДРПОУ 26 237 202);
Небанківські установи:
- у II кварталі - ПТ «Донкредит» (код за ЄДРПОУ 30 416 462), ТОВ «ОТП Лізинг» (код за ЄДРПОУ 35 912 126);
- у III кварталі - ПрАТ «СК"Надійна» (код за ЄДРПОУ 34 350 924), ТОВ «НоваПей» (код за ЄДРПОУ 38 324 133);
- у IV кварталі - КС «Кредит-Союз» (код за ЄДРПОУ 25 204 519), ТОВ «Аванс Кредит» (код за ЄДРПОУ 43 619 089), ПрАТ «СК «Ультра Альянс» (код за ЄДРПОУ 33 152 597).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
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