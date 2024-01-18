Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру — Finance.ua
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Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру

Особисті фінанси
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Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру
Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру
Останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця.
Внутрішній банківський фінансовий моніторинг може бути розпочато з таких причин:
  1. На якийсь рахунок надходить дуже багато грошей;
  2. Самі платежі нетипові для даного клієнта (викликають підозру);
  3. На якийсь рахунок йде велика кількість платежів, вони йдуть дуже часто або з певною періодичністю.
Якщо, наприклад, клієнт отримує багато платежів, причому рахунок належить звичайній фізособі, у банку може виникнути підозра, що клієнт займається незаконною підприємницькою діяльністю.
Finance.ua має інформацію, що у банків (зокрема, ПриватБанк і monobank) виникали питання до збору коштів, що оголошуються волонтерами на військові потреби. Клієнтів просили підтвердити якимось чином, що це справді волонтерські збори.
Читайте більше в нашій новій статті:

Банки особливо зацікавилися обігом грошей своїх клієнтів

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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