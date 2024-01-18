Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру — Finance.ua

Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Фінмоніторинг: що може зацікавити банки та викликати підозру

Останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця.

Внутрішній банківський фінансовий моніторинг може бути розпочато з таких причин:

На якийсь рахунок надходить дуже багато грошей; Самі платежі нетипові для даного клієнта (викликають підозру); На якийсь рахунок йде велика кількість платежів, вони йдуть дуже часто або з певною періодичністю.

Якщо, наприклад, клієнт отримує багато платежів, причому рахунок належить звичайній фізособі, у банку може виникнути підозра, що клієнт займається незаконною підприємницькою діяльністю.

Finance.ua має інформацію, що у банків (зокрема, ПриватБанк і monobank) виникали питання до збору коштів, що оголошуються волонтерами на військові потреби. Клієнтів просили підтвердити якимось чином, що це справді волонтерські збори.

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