Держфінмоніторинг у першому кварталі 2024 року заблокував кошти на понад 2,1 млрд грн — Finance.ua
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Держфінмоніторинг у першому кварталі 2024 року заблокував кошти на понад 2,1 млрд грн

Казна та Політика
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Держфінмоніторинг у першому кварталі 2024 року заблокував кошти на понад 2,1 млрд грн
Держфінмоніторинг у першому кварталі 2024 року заблокував кошти на понад 2,1 млрд грн
У І кварталі 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті понад 2,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
«Наразі, основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що у І кварталі 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 38 таких матеріалів, які були розподілені на наступні складові (5 матеріалів містить декілька складових):
  • 4 узагальнених матеріали, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму;
  • 1 узагальнений матеріал, що містив інформацію відносно замороження активів клієнта, включеного до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
  • 16 матеріалів (15 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф проти України та здійсненням колабораційної діяльності за підозрою у державній зраді, насильницькій зміні чи поваленні конституційного ладу або захопленням державної влади, зміні меж території або державного кордону, у тому числі за участю 1 неприбуткової організації;
  • 22 матеріали (14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції).
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Водночас, за даними служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд грн. Як повідомляється, протягом І кварталу 2024 року від суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 377 503 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
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