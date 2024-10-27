Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року — Finance.ua
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Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року

Казна та Політика
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Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року
Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року, Фото: freepik
За дев’ять місяців 2024 року Держфінмоніторинг підготував 780 матеріалів, з яких 429 — узагальнені та 351 — додаткові, для передачі до різних силових структур.
Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.
Ці матеріали були передані до:
  • Національної поліції України — 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових додаткових матеріалів);
  • Служби безпеки України — 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);
  • Національного антикорупційного бюро України — 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);
  • Державного бюро розслідувань — 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);
  • Бюро економічної безпеки України — 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);
  • органів прокуратури — 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.
За матеріалами:
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