Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року — Finance.ua

Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року Сьогодні 09:19 — Казна та Політика

Фінмоніторинг виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн від початку року, Фото: freepik

За дев’ять місяців 2024 року Держфінмоніторинг підготував 780 матеріалів, з яких 429 — узагальнені та 351 — додаткові, для передачі до різних силових структур.

Про це йдеться у звіті Держфінмоніторингу за 9 місяців 2024 року.

Ці матеріали були передані до:

Національної поліції України — 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових додаткових матеріалів);

Служби безпеки України — 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал);

Національного антикорупційного бюро України — 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів);

Державного бюро розслідувань — 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів);

Бюро економічної безпеки України — 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів);

органів прокуратури — 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали).

«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними служби, спочатку року року сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень.

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