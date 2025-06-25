НБУ установил рекордный курс евро — Finance.ua

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НБУ установил рекордный курс евро

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НБУ установил рекордный курс евро
НБУ установил рекордный курс евро
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 48,5084 грн/€. Это на 49 копеек выше, чем в предыдущий день, и стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 июня на уровне 48,2006 грн/€, пишет Минфин.
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По отношению к доллару США гривна несколько укрепилась. Официальный курс на 25 июня установлен на отметке 41,7924 грн., что на 8 копеек ниже, чем во вторник. Текущий курс доллара все еще остается ниже исторического максимума, зафиксированного 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн.
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Сегодняшний рекордный скачок курса евро стал ярким примером влияния глобальных рынков на украинскую экономику. Несмотря на то, что гривна локально смогла несколько укрепиться по отношению к доллару, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать значительно более сильный рост самого евро против доллара на международной арене.
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Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что на данный момент доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%.
«Это вторая крупнейшая резервная валюта в мире», — сказала она.
По ее словам, также важно золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.
Также она назвала ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места.
По материалам:
Finance.ua
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