НБУ установил рекордный курс евро — Finance.ua

НБУ установил рекордный курс евро Сегодня 10:42 — Валюта

НБУ установил рекордный курс евро

48,5084 грн/€. Это на 49 копеек выше, чем в предыдущий день, и стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 июня на уровне 48,2006 грн/€, пишет Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровнеЭто на 49 копеек выше, чем в предыдущий день, и стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 июня на уровне 48,2006 грн/€, пишет Минфин

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По отношению к доллару США гривна несколько укрепилась. Официальный курс на 25 июня установлен на отметке 41,7924 грн., что на 8 копеек ниже, чем во вторник. Текущий курс доллара все еще остается ниже исторического максимума, зафиксированного 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн.

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Сегодняшний рекордный скачок курса евро стал ярким примером влияния глобальных рынков на украинскую экономику. Несмотря на то, что гривна локально смогла несколько укрепиться по отношению к доллару, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать значительно более сильный рост самого евро против доллара на международной арене.

около 20%. Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала , что на данный момент доля евро в резервах центральных банков мира составляет

«Это вторая крупнейшая резервная валюта в мире», — сказала она.

По ее словам, также важно золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.

Также она назвала ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места.

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