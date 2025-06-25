НБУ установил рекордный курс евро — Finance.ua

НБУ установил рекордный курс евро
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 48,5084 грн/€. Это на 49 копеек выше, чем в предыдущий день, и стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 23 июня на уровне 48,2006 грн/€, пишет Минфин.
По отношению к доллару США гривна несколько укрепилась. Официальный курс на 25 июня установлен на отметке 41,7924 грн., что на 8 копеек ниже, чем во вторник. Текущий курс доллара все еще остается ниже исторического максимума, зафиксированного 13 января 2025 года на уровне 42,2841 грн.
Читайте также
Сегодняшний рекордный скачок курса евро стал ярким примером влияния глобальных рынков на украинскую экономику. Несмотря на то, что гривна локально смогла несколько укрепиться по отношению к доллару, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать значительно более сильный рост самого евро против доллара на международной арене.
Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что на данный момент доля евро в резервах центральных банков мира составляет около 20%.
«Это вторая крупнейшая резервная валюта в мире», — сказала она.
По ее словам, также важно золото, которое существенно увеличило стоимость и долю, учитывая нынешнюю неопределенность.
Также она назвала ТОП-3 причины евро сместить доллар с первого места.
Поделиться новостью