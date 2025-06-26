В МВФ рассказали, что думают о переходе Украины на евро — Finance.ua

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В МВФ рассказали, что думают о переходе Украины на евро

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В МВФ рассказали, что думают о переходе Украины на евро
В МВФ рассказали, что думают о переходе Украины на евро
Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской, ведь вступление в ЕС предполагает переход на евро.
Об этом заявил исполнительный директор МВФ и бывший глава Банка Литвы Витас Василяускас в интервью NV Бизнес.

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Комментируя законопроект, который готовит Министерство финансов относительно операций в евро, Василяускас призвал сначала обратить внимание на адаптацию законодательства: «Если бы я был на вашем месте, я бы адаптировал внутреннее законодательство, гармонизировав его с законодательством ЕС, не пытаясь найти какие-либо оправдания, утверждая, что ситуация специфическая».
По его мнению, главный приоритет для Украины — быть членом Евросоюза. «Просто адаптируйте свою правовую систему и будьте частью клуба», — подчеркнул он.
Василяускас напомнил, что введение евро является юридическим обязательством для стран, присоединяющихся к ЕС. Исключение имеют только государства, которые договорились о специальных условиях еще при вступлении, например Дания.
Напомним, ранее глава Национального банка Андрей Пышный заявлял, что НБУ рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако до решения еще далеко. Пышный заявил, что НБУ будет подходить к решению этого вопроса комплексно, и сейчас анализируются и рассматриваются разные варианты. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что о введении евро в обращение в Украине можно говорить не ранее 2035 года.
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Основной курсообразующей валютой в Украине является американский доллар. Это значит, что Национальный банк ежедневно устанавливает официальный курс доллара в гривнах. В случае, если НБУ установит основной курсообразующей валютой евро, то все будет происходить аналогично: регулятор будет ежедневно устанавливать значение официального курса евро, а курсы остальных мировых валют (в частности, того же доллара) будет определять, умножив значение курса евро на курс этих валют в евро, который сложился на мировых рынках.
В течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.
«Нужно понимать, что доллар и дальше будет оставаться ключевой мировой валютой еще долгое время. Этот статус поддерживают развитые финансовые рынки США, глубина которых в разы превосходит глубину рынков любой другой страны и доминирование доллара в мировой торговле», — прокомментировали в Dragon Capital.
По материалам:
НВ
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