Чи будуть різкі стрибки курсу гривні у 2025 році — відповідь Гетманцева — Finance.ua
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Чи будуть різкі стрибки курсу гривні у 2025 році — відповідь Гетманцева

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Чи будуть різкі стрибки курсу гривні у 2025 році — відповідь Гетманцева
Чи будуть різкі стрибки курсу гривні у 2025 році — відповідь Гетманцева
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує різких стрибків курсу гривні у 2025 році.
Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.
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«Я не прогнозую будь-яких серйозних стрибків курсу в будь-який бік у 2025 році», — зазначив він.
За словами Гетманцева, значні золотовалютні резерви, зовнішня допомога та виважена політика Національного банку гарантують відсутність валютної кризи.
«Якщо навіть реалізується урядовий прогноз на 2025 рік — 45 грн за долар, то немає ніякого шоку і катастрофи в цьому», — переконаний голова фінкомітету.
На його думку, мати «мінус» 11% просідання курсу національної валюти в умовах повномасштабної війни — це абсолютно нормально.

Довідка Finance.ua:

  • Про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року. Про це сказав Данило Гетманцев. Він підкреслив, що навіть за умови вступу в ЄС, початок обігу євро в Україні не обов’язкове.
  • Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада. Про це сказано в огляді інвесткомпанії ICU.
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За матеріалами:
Українські Новини
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