Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі — Finance.ua

Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі
Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада.
Про це сказано в огляді інвесткомпанії ICU.
Зазначається, що Нацбанк скористався зниженням дисбалансів на валютному ринку та меншою активністю торгів, щоб укріпити курс гривні ще більше.
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Загалом, завдяки зменшенню попиту на валюту та збільшенню її продажу, чиста купівля валюти минулого тижня (за чотири робочі дні) зменшилася ще на третину до $316 млн. Зокрема, чиста купівля валюти скоротилася на міжбанківському валютному ринку до $102 млн (на 62% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня), але зросла на 4% до $214 млн у роздрібному сегменті.
Загалом інтервенції НБУ з продажу валюти в січні склали $3.8 млрд — на 48% більше, ніж у січні минулого року.
За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 41.73 грн/$ - найміцнішого рівня за півтора місяці. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0.4% до 41.6−42.1 грн/$.
«Національний банк скористався кращою збалансованістю валютного ринку, отримуючи додаткову підтримку від експортерів, які потребували більше гривневої ліквідності для сплати податків наприкінці січня. Тож НБУ скоротив інтервенції майже удвічі порівняно з першими тижнями року та нижче середньотижневого показника за весь 2024 рік. Однак фактор збільшеної пропозиції валюти зникне на початку місяця, тоді як зросте попит у роздрібному сегменті через відкриття нових лімітів для онлайн-купівлі валюти фізичними особами. Тож НБУ доведеться знову ослаблювати гривню або суттєво нарощувати інтервенції, щоб не допускати різких коливань курсу», — прогнозують аналітики.
Нагадаємо, як свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку, високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.
Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.
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