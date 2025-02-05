Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі — Finance.ua

Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі Сьогодні 09:02 — Валюта

Аналітики ICU пояснили, чому подешевшав долар та що на валютному ринку очікувати далі, freepik

Національний банк зменшив обсяг інтервенцій минулого тижня на 23% до $582 млн, що є найменшим обсягом із середини листопада.

Про це сказано в огляді інвесткомпанії ICU.

Зазначається, що Нацбанк скористався зниженням дисбалансів на валютному ринку та меншою активністю торгів, щоб укріпити курс гривні ще більше.

Загалом, завдяки зменшенню попиту на валюту та збільшенню її продажу, чиста купівля валюти минулого тижня (за чотири робочі дні) зменшилася ще на третину до $316 млн. Зокрема, чиста купівля валюти скоротилася на міжбанківському валютному ринку до $102 млн (на 62% порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня), але зросла на 4% до $214 млн у роздрібному сегменті.

Загалом інтервенції НБУ з продажу валюти в січні склали $3.8 млрд — на 48% більше, ніж у січні минулого року.

За підсумками тижня офіційний курс гривні посилився на 0.5% до 41.73 грн/$ - найміцнішого рівня за півтора місяці. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня зменшилася на 0.4% до 41.6−42.1 грн/$.

Графік: ICU

«Національний банк скористався кращою збалансованістю валютного ринку, отримуючи додаткову підтримку від експортерів, які потребували більше гривневої ліквідності для сплати податків наприкінці січня. Тож НБУ скоротив інтервенції майже удвічі порівняно з першими тижнями року та нижче середньотижневого показника за весь 2024 рік. Однак фактор збільшеної пропозиції валюти зникне на початку місяця, тоді як зросте попит у роздрібному сегменті через відкриття нових лімітів для онлайн-купівлі валюти фізичними особами. Тож НБУ доведеться знову ослаблювати гривню або суттєво нарощувати інтервенції, щоб не допускати різких коливань курсу», — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, як свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку, високий рівень міжнародних резервів разом зі значними обсягами міжнародної допомоги дають змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої гнучкості обмінного курсу, що узгоджується з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики.

Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака. Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США — 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар. Натомість курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

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