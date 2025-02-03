Коли в Україні може початись обіг євро — прогноз Гетманцева Сьогодні 17:01 — Валюта

Коли в Україні може початись обіг євро — прогноз Гетманцева

Про введення євро в обіг в Україні можна говорити не раніше 2035 року.

Про це в інтерв’ю Українським Новинам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Тому точно говорити про це зарано і навіть за умови вступу в Європейський Союз, ми зможемо про це говорити не раніше 2035 року. Це такий, знаєте, казковий сценарій, що у 2035-му році в Україні з’явиться євро», — розповів нардеп.

Він підкреслив, що навіть за умови вступу в ЄС, початок обігу євро в Україні не обов’язкове.

Гетманцев навів приклад, що Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія, Румунія не поспішають переходити на євро, а Данія при вступі до ЄС домовилась не відмовлятися від власної валюти.

Швеція провела референдум, на якому люди відмовилися від обігу євро і питання «зависло», зазначив він.

Також депутат розповів, що лише під час перехідного періоду можливий одночасний обіг національної валюти (гривні) та євро.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує , що за сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро як основної іноземної валюти може статися не раніше 2028 року. Разом з тим експерт вважає, що це «ідеальний» сценарій, реалізація якого вимагатиме дотримання щонайменше 5 основних вимог.

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Раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла , що євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.

Згідно з інформацією польських ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС. Згідно з прогнозами, можна серйозно говорити про приєднання Польщі до єврозони через десять років. За цей час Польща зможе виконати всі вимоги та наблизитися до найбагатших країн ЄС.

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