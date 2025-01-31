Що буде з доларом та євро в Україні — думка експерта Сьогодні 21:03 — Валюта

Що буде з доларом та євро в Україні — думка експерта

Федеральна резервна система США у середу залишила відсоткові ставки запозичень без змін (4,25−4,5%). Причиною такого рішення стали невизначеність щодо інфляції та економічних умов, які будуть сформовані після приходу до Білого дому нового президента.

Як це рішення позначиться на українському валютному ринку, розказав аналітик Олексій Козирєв, пише minfin.com.ua

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У будь-якому разі, збережеться волатильність за парою євро/долар як після рішень ФРС, так і під час оголошення рішень ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Якщо ЄЦБ не «підриватиме» ринки радикальними рішеннями, то, найімовірніше, ми спостерігатимемо ралі за парою євро/долар у межах до 1 американського центу на євро (тобто до 42 копійок на євро в Україні).

Особливо активно «скакатимуть» котирування пари євро/долар у той період, коли звучатимуть коментарі голови ЄЦБ Крістін Лагард щодо ставок та її бачення перспектив європейської економіки найближчим часом. Саме ці меседжі ринку будуть головними «провокаторами» для інвесторів цього четверга.

«Затиснутий» обмеженнями Нацбанку та його ж повним домінуванням як продавця долара на торгах український валютний міжбанк буде готовий «рухатися» у бажаному для НБУ напрямі.

З огляду на значне зростання цін, що багато в чому пов’язано і з девальвацією гривні наприкінці 2024 року, Нацбанк зараз не може дозволити їхнього нового зльоту на підвищених девальваційних очікуваннях бізнесу. А так воно і вийде за рахунок того, що бізнес закладатиме до своїх розрахунків усі максимально можливі високі рівні котирувань євро та долара на міжбанку, з огляду на ралі пари євро/долар 29 та 30 січня на міжнародних ринках.

Своїми інтервенціями, їх обсягами, частотою виходу з продажами долара та цінниками цих продажів Нацбанк згладжуватиме стрибки курсу долара щодо гривні 29−31 січня, чим опосередковано впливатиме і на курс євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня.

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Готівковий ринок

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,70 до 42,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,80 до 42,45 грн.

А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 43,40 до 44,65 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме у межах від 43,50 до 44,55 грн.

Як завжди, період підвищеної турбулентності на зовнішніх ринках призведе до збільшення волатильності євро і на нашому ринку з широким розкидом котирувань. Це дозволить активно заробляти окремим гравцям як на міжбанківському ринку, так і на готівковому.

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