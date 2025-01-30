Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра — Finance.ua

Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра Сьогодні 09:06 — Валюта

Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра, freepik

Гривня може девальвувати до 47 грн/$.

Про такий сценарій розповів начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Курс долар/гривня буде в межах заявленої Нацбанком керованої гнучкості. І спираючись на зростання курсу, за інших рівних умов, які ми мали в 2024 році і які будуть в 2025-му, зростання курсу на 10%, ми можемо очікувати курс на рівні 46−47 грн/$ наприкінці року», — пояснив Олександр Куцовський.

Це лише незначно вище за очікування уряду.

«Зважаючи на те, що в бюджеті закладений курс 45 грн/$, думаю, мій прогноз приблизно відповідає дійсності», — наголосив Олександр Куцовський.

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Банкір стверджує, що НБУ спроможний не допустити більшої девальвації.

«Міжнародна допомога має скласти цього року $38,4 млрд, із яких 30 млрд євро — це допомога Європи, десь $31−32 млрд. Зважаючи на те, що Україна отримала $42 млрд попереднього року, обсяг інтервенцій НБУ склав $35 млрд, плюс Україна залучила через внутрішні доларові та єврові облігації десь $3 млрд, то цього має повністю вистачити на інтервенції в 2025 році для збереження курсової стабільності, не зменшуючи валютних резервів», — зазначив він.

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Нагадаємо, раніше банкіри пояснили причини стрімкої девальвації гривні наприкінці 2024 року, коли її офіційний обмінний курс вперше перевищив 42 грн/$, а також на початку січня 2025-го. Державне казначейство спрямувало в систему десь 300 млрд грн додаткових коштів. Бюджет здійснив фінансування держустанов ближче до кінця року, і вони намагалися використати ці кошти в цей період. Частина цих грошей перейшла на валютний ринок.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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