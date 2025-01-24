В НБУ розповіли, чи доцільно було вводити режим керованої гнучкості — Finance.ua

В НБУ розповіли, чи доцільно було вводити режим керованої гнучкості Сьогодні 09:02 — Валюта

В НБУ розповіли, чи доцільно було вводити режим керованої гнучкості

У жовтні 2023 року Національний банк України перейшов від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості. Впродовж 2024 року зросли обсяги валютних інтервенцій, що поставило під сумнів доцільність такого переходу. Це рішення було свідомим і зваженим, оскільки було важливо уникнути накопичення економічних дисбалансів.

Про заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, пише 24 Канал.

«Для нас надзвичайно важливо, щоб валютний курс виконував роль поглинача шоків, а не їх генератора. Як вже зазначалося, після переходу до гнучкого курсу ми побачили низку позитивних результатів. Перш за все, це покращення глибини функціонування ринку, тобто ситуація, коли операції на валютному ринку відбуваються між банками без участі Національного банку», — зазначив Гелетій.

Він також розповів, як скоротився розрив між готівковим і офіційним курсом:

у 2022 році він перевищував 20%;

у першому півріччі 2023 року становив понад 10%;

безпосередньо перед запровадженням керованої гнучкості знизився до рівня понад 5%.

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Голова НБУ Андрій Пишний додав, що на валютний ринок повинна була повернутися ринкова кон’юнктура, тобто баланс між попитом і пропозицією. Саме з цією метою Національний банк відмовився від фіксованого курсу та запровадив режим керованої гнучкості.

«Попри те, що зберігається значний дефіцит структурний приватного сектору, який ми відповідним чином компенсуємо, Наша присутність забезпечує стійкість валютного ринку, відповідним чином зрізаючи надмірні коливання. Але, як ми бачимо, рух курсу відбувається у два боки», — пояснив Пишний.

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Нагадаємо, НБУ витратив на інтервенції на міжбанківському валютному ринку в грудні 2024 року 5,3 млрд доларів. Це пояснюється значними обсягами міжнародної допомоги.

Телеканал 24 За матеріалами:

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