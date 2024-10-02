В Нацбанке объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация Сегодня 15:05 — Валюта

В Нацбанке объяснили, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, от чего будет зависеть дальнейшая валютная либерализация в Украине.

«Валютная либерализация не привязана к календарным датам — она привязана к появлению предпосылок. Чтобы эти предпосылки наступили, Национальный банк реализует свою политику шаг за шагом», — отметил Пышный во время мероприятия «NV Бизнес и война. Диалоги о будущем», объяснив, что бизнес имеет возможность ознакомиться со стратегией Нацбанка, где эти предпосылки описаны.

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По его словам, валютная либерализация имеет по меньшей мере три этапа, первый из которых завершен.

«В мае 2024 года сделали наверное самый масштабный пакет смягчения ограничений на движение капитала — его стоимость для наших золотовалютных резервов мы рассчитывали на уровне почти 5 млрд долларов. Мы можем себе это позволить для того, чтобы вы как бизнес смогли расширить новые возможности, выстроить новые контакты с вашими международными партнерами, совершить экспортную экспансию, вернуть валютную выручку, провести инвестирование в основной капитал, стать сильнее для того, чтобы сформировать новые возможности, которые позволят украинской экономике получить необходимый ресурс для поддержки нашей обороноспособности», — заявил глава Нацбанка, обращаясь к представителям украинского бизнеса, участвующим в мероприятии.

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Пышный пообещал, что Нацбанк, несмотря на войну, будет продолжать валютную либерализацию, призвав бизнес использовать ее для собственной адаптации и создания новых источников, за счет которых наша способность как страны выстоять в этой войне будет расти.

«Мы рассчитываем на то, что экспортная выручка будет возвращена в Украину, и когда я вижу цифры, что она либо растет, либо остается на тех же уровнях невозврата, я хочу обратиться к украинскому бизнесу — что происходит? Почему? Я понимаю вашу экономическую цель — хеджирование валютных рисков, но, по крайней мере, вы должны понимать на самом деле, какой это имеет отрицательный эффект. И если мы говорим о валютной либерализации в динамике, то мы должны понимать, что мы в этой ситуации находимся абсолютно в причинно-следственной связи», — отметил он, объяснив, что Нацбанк будет давать украинскому бизнесу «еще больше кислорода», не поднимая макрофинансовую стабильность, по мере того, как он будет наращивать возможности и дополнительные возможности.

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Глава Нацбанка подытожил, что нет даты следующего шага в направлении либерализации, поскольку она зависит от украинского бизнеса и от того, насколько эффективно Украина будет взаимодействовать с партнерами и насколько устойчивым будет уровень международной поддержки, а также от того, насколько агрессивной будет война.

«Нет простых решений, остались только сложные», — подчеркнул Пышный.

НВ По материалам:

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