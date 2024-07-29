НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертацию валютных кредитов для бизнеса — эксперт Сегодня 18:10 — Валюта

НБУ в рамках валютной либерализации должен смягчить запрет на конвертацию валютных кредитов для бизнеса — эксперт

Национальный банк Украины последовательно проводит валютную либерализацию и в рамках этого процесса должен смягчить, в частности, и свой запрет на конвертацию валютных кредитов в гривну для бизнеса. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по экономическим вопросам Илья Несходовский.

«Бизнесу это нужно, он должен функционировать, соответственно, все эти ограничения должны быть сняты. Единственное, что они должны сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать накопившийся за эти годы войны отложенный спрос, чтобы он не выливался на валютный рынок одномоментно в больших объемах», — отметил эксперт.

По его словам, НБУ последовательно проводит валютную либерализацию, и уже достаточно много решений было принято по погашению задолженностей за предыдущие годы для бизнеса. Поэтому Несходовский считает, что Нацбанк в достаточно короткий период снимет все существующие на данный момент ограничения относительно операций с валютой и валютными активами.

«Я считаю, что НБУ немного быстрее даже двигается, с точки зрения снятия ограничений», — говорит эксперт.

Отметим, эксперты в комментариях УНН говорит, что глава Нацбанка Андрей Пышный может не отменять запрет на конвертацию валютных кредитов для бизнеса, а позволить банкам в индивидуальном порядке решать этот вопрос. Такой шаг главы НБУ точно не останется незамеченным, будет способствовать улучшению отношений между банками и клиентами и повысит доверие к банковскому сектору.

Контекст

Украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения показал устойчивость и готовность быстро подстраивать работу под текущие вызовы.

В случае с запретом конвертировать валютные кредиты в гривну украинский бизнес нередко предпринимает непопулярные шаги, чтобы остаться на плаву и не потерять все.

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих тянущийся еще с 2006 года валютный кредит, являются владельцы столичного ТРЦ «Гулливер». Кстати, на момент получения кредита компания, получившая ссуду, имела других собственников. Кризисы 2008 и 2014 годов нанесли непоправимый удар бизнесу, который кредитовался в валюте. Это привело к тому, что нынешние владельцы «Гулливера» были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако конвертировать кредит в гривну тогда не удалось.

УНН По материалам:

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