Политика Трампа давит на доллар: стоит ли ждать гиперинфляции валюты

Валюта
128
С момента вступления Дональда Трампа на президентский пост в январе 2025 года его публичное противостояние с главой Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом стало одним из ключевых факторов давления на американский доллар. Рынки негативно отреагировали на критику независимости ФРС и общий вектор финансово бюджетной политики новой администрации.
Уже с января 2025 года доллар стал ослабевать по отношению к ведущим мировым валютам. По оценкам финансистов, в прошлом году американская валюта претерпела самое существенное падение за последние годы. Основные причины этого тренда напрямую или косвенно связаны с политическими решениями Белого дома.
В краткосрочной перспективе инициативы Трампа могут стимулировать экономический рост и даже временно поддерживать курс доллара. В то же время, в среднесрочном измерении такая политика неизбежно ведет к расширению бюджетного дефицита, наращиванию государственного долга и увеличению объемов заимствований Министерства финансов США.
Хуже всего в его политике это давление на Федеральную резервную систему. Это потому, что для рынков независимость центробанка, который эмитирует «валюту-убежище» — главное условие. И в среднесрочной перспективе все действия Трампа неизбежно приведут к ослаблению доллара.

Возможен ли обвал или гиперинфляция доллара

Стоит ли ожидать гиперинфляцию доллара? Однозначно нет. Гиперинфляция — это сотни и тысячи процентов роста цен в год, потеря доверия к валюте, коллапс финансовых институтов. Для США такой сценарий маловероятен по нескольким причинам.
Во-первых, доллар был и продолжает оставаться мировой резервной валютой. Более половины мировых валютных резервов хранится в долларах. Спрос на него формируется не только экономикой США, но и всей глобальной финансовой системой.
Во-вторых, рынок госдолга США остается высоколиквидным. Даже при росте долга США способны привлекать финансирование на рыночных условиях — в отличие от стран, которые переживали гиперинфляцию.
И, наконец, не стоит забывать о таком факторе, как институциональная устойчивость. Федеральная резервная система, судебная система, финансовые регуляторы и налоговая модель США гораздо сильнее, чем в государствах, где инфляция выходила из-под контроля.
Так что обвал американскому доллару не грозит. Однако дешеветь к евро, фунту, японской иене и швейцарскому франку в среднесрочной перспективе он будет. По крайней мере, до тех пор, пока не изменится хозяин Овального кабинета и проводимая им политика.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
