Ожидать ли ослабления гривны — прогноз банкиров Сегодня 09:06

Нынешнее ослабление гривны сезонное, и в ближайшее время курс стабилизируется. В то же время большинство банкиров не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления нацвалюты.

Об этом рассказали эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина»

«Текущий тренд на ослабление гривны следует рассматривать не как затяжной отрицательный сценарий, а как фазу контролируемой курсовой коррекции, которая была заложена еще осенью», — отметил председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

Он отметил, что коррекция в значительной степени обусловлена ​​сезонным повышением спроса на валюту в конце и начале года, а также подтягиванием курса к экономическим реалиям. Он ожидает, что с угасанием сезонных факторов, активизацией налоговых платежей и ростом предложения валюты со стороны аграриев, рынок постепенно перейдет в фазу стабилизации.

«В конце января и в феврале главными ориентирами для доллара станет отметка 43,2 грн/$1», — прогнозирует Мамедов.

«В настоящее время повторяется прошлогодний сценарий, когда после сезонного ослабления гривна существенно укреплялась. В этот раз укрепление может быть менее выраженным, однако возврат продавцов валюты на рынок после завершения периода конца года должен поддержать курс», — отметил ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный. По его оценке, в течение ближайших одного-двух дней возможно прекращение ослабления гривны с последующим укреплением ее до 42,80−43,00 грн/$1 с текущих уровней 43,30−43,40 грн/$1.

«В настоящее время повторяется прошлогодний сценарий, когда после сезонного ослабления гривна существенно укреплялась. В этот раз укрепление может быть менее выраженным, однако возврат продавцов валюты на рынок после завершения периода конца года должен поддержать курс», — отметил он.

Что будет влиять на курс

Комментируя факторы курсовой динамики, Куренный отметил, что она зависит от активности Нацбанка и спроса на валюту, в частности, холодная зима может увеличить его из-за дополнительных закупок газа. В то же время, важными факторами остаются международная помощь и рекордный уровень золотовалютных резервов.

Директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын считает, что текущая тенденция ослабления может сохраняться еще в течение месяца-полтора, однако в форме колебаний в обе стороны, а не однонаправленного движения.

«Объективных условий для выхода курса за пределы 43,70/$1 в ближайшее время нет», — отметил он и добавил, что дисбалансы на рынке остаются значительно меньше, чем потенциал Нацбанка по их сглаживанию.

Среди ключевых факторов курсовой динамики в начале года респонденты называют сезонный рост спроса на валюту, значительный объем гривневой ликвидности после рекордных бюджетных выплат в конце года, импорт энергоносителей, последствия войны для экспортного потенциала и энергетической инфраструктуры.

Дальнейшие действия НБУ

В то же время опрошенные эксперты не видят нужды в дополнительных или экстренных действиях со стороны Нацбанка. По словам Мамедова, регулятор обладает достаточным запасом прочности благодаря стабильной учетной ставке и международным резервам, превышающим $57 млрд, что позволяет эффективно сглаживать курсовые колебания без чрезмерных интервенций.

Печерицын со своей стороны отметил, что Нацбанк может применять как прямые, так и «вербальные» интервенции для снижения давления со стороны спекулятивного спроса, в то же время, по его мнению, в текущих условиях прямых интервенций вполне достаточно для минимизации временных сезонных дисбалансов.

Начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов также отметил, что на текущих уровнях межбанковского рынка 43,25−43,35 грн/$1 курс имеет потенциал к стабилизации, а дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от объемов валютных интервенций регулятора.

«Курс может пойти и вниз, однако возврат к 42,00 грн/$1 пока выглядит маловероятным — скорее ориентиром может быть уровень около 42,60 грн/$1», — считает он.

Как сообщалось, на 13 января центробанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 43,2552 грн/$1, за день он ослаб на 18 коп. и обновил исторический минимум шестой день подряд.

Всего с начала года Нацбанк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 2,1%, тогда как за весь прошлый год — на 0,8%.

