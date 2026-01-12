Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 17:35 — Валюта

Официальный курс Национального банка за первую декаду января демонстрировал умеренное, но последовательное ослабление гривны. Самый низкий курс был зафиксирован 2 января — 42,1701 грн/$, самый высокий — 12 января — 43,0757 грн/$. Абсолютная разница между минимумом и максимумом составляет 90 копеек, что равно примерно +2,15% от минимального значения. Колебания в пределах такого процентного диапазона свидетельствуют, что гривна испытала заметное давление, даже при отсутствии резких скачков в курсе.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Рынок в краткосрочном равновесии», — заявила Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующим:

01 января — 42,3532 грн/$;

02 января — 42,1701 грн/$;

05 января — 42,2942 грн/$;

06 января — 42,4208 грн/$;

07 января — 42,5634 грн/$;

08 января — 42,7155 грн/$;

09 января — 42,9904 грн/$;

12 января — 43,0757 грн/$.

Наличный курс

В период с 1 по 9 января наличный валютный рынок демонстрировал четкую тенденцию роста курса как покупки, так и продажи доллара, с ускорением движения с середины первой полной рабочей недели года. Процентный рост составил около 2%:

первого и второго января купля/продажа держались на уровне 41,85/42,55 грн/$, с начала новой недели начали расти и составляли: 5 января — 42,07/42,62 грн/$;

6 января — 42,22/42,78 грн/$;

начиная со среды, 7 января, курс покупки превысил отметку в 43 грн за доллар (средние цены купли-продажи составляли 42,45/43,07 грн/$;

в четверг — 42,67/43,33 грн/$;

в пятницу — 42,75/43,41 грн/$;

в понедельник еще немного повысились — 42,86/43,50 грн/$.

Курс на межбанке

Межбанк с начала года показал умеренное ослабление гривны с отдельными эпизодами высокой внутридневной волатильности. Год открылся на уровне 42,21 грн/$, а 2 января завершился на 42,25 грн/$.

Понедельник, 5 января, на межбанке показал удешевление гривни на 13 копеек — с 42,31 грн/$ до 42,44 грн/$, вторник котировки стартовали с 42,48 грн/$, и это был минимум дня. Закрылся день на 42,55 грн/$, минуя максимум 42,62 грн/$. Среда, 7 января, началась и закончилась на минимуме и максимуме дня в пределах 41,60−42,91 грн/$. В четверг торги начались с 42,90 грн/$, за день пересекли отметку 42 грн/$ и закончились на 43,10 грн/$. В пятницу, 9 января, рынок начался с 43,06 грн/$, и закончился на 43,15 грн/$.

По итогам недели 5−9 января декабря объем чистых интервенций составил $712,1 млн. Это на 31% меньше, чем в первую рабочую неделю в прошлом году ($1038,65 млн 6−10 января 2025) и на 17 меньше, чем по итогам недели 22−26 декабря прошлого года, когда объем чистых интервенций составил $86.

С начала года за первую декаду января официальный курс трижды обновлял исторический максимум: 6 января (42,42 грн/$), 9 января (42,99 грн/$) и уже в начале новой недели — 12 января официальный курс составил 43,08 грн/$.

Чего ожидать от валют на этой неделе

На ближайшей неделе возможна умеренная стабилизация курса с короткими внутридневными колебаниями. При усилении давления на предложение валюты возможно временное повышение. После резкого подъема в начале месяца, рынок имеет тенденцию выравниваться, но риски остаются высокими.

При стабильном предложении и минимальной эскалации рисков курс будет удерживаться в текущем диапазоне. На формирование котировок обычно влияют несколько ключевых факторов. Уровень международных резервов и решение регулятора определяют базовую «подушку» для курса — НБУ сообщал о существенном росте резервов в конце 2025 года, что смягчает давление, тогда как сама ставка и операции регулятора (интервенции, а также операции с ликвидностью) корректируют краткосрочные спреды и волатильность.

Также на изменения влияют макроэкономические новости, налоговые и бюджетные платежи, движение экспортных валютных доходов и наличный спрос в кассах. Внешние факторы, такие как позиция доллара на глобальных рынках и региональные решения центральных банков, могут усиливать или ослаблять эти колебания.

