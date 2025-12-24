Бизнес улучшил оценку судебной системы Украины (инфографика) Сегодня 19:33

Бизнес улучшил оценку судебной системы Украины (инфографика)

В 2025 году бизнес улучшил оценку системы судопроизводства в Украине. Интегральный показатель Судебного Индекса вырос до 2,75 балла из 5 возможных. В 2024 году этот показатель составил 2,60 балла. Положительную динамику показали все составляющие индекса.

Об этом свидетельствуют результаты новой волны экспертного исследования «Судебный Индекс», проводимого Европейской бизнес ассоциацией вместе с юридической фирмой AEQUO Law Firm.

Результаты исследования

Оценка качества организации и деятельности судебной системы выросла с 3,05 до 3,16 балла. Показатель беспристрастности судов повысился с 2,56 до 2,77 балла. В то же время 33% опрошенных специалистов отметили, что сталкиваются с проявлениями предвзятости во время судебных процессов.

Уровень доверия к судебной системе со стороны руководителей компаний также несколько вырос с 2,19 до 2,32 балла. По результатам опроса, 12% СЭО скорее или полностью доверяют судебной системе Украины.

Самые высокие оценки судебной работы

Эксперты традиционно лучше всего оценили доступность судебных решений, квалификацию и профессионализм судей, качество судебных решений, а также объективность и предсказуемость результатов судебного процесса.

Среди основных вызовов участники исследования назвали коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, чрезмерную загруженность судов, длительные сроки рассмотрения дел и изготовление судебных решений.

Оценка разных юрисдикций

Наивысшую оценку получили хозяйственные суды — 3,4 балла. Административные суды оценили в 3,13 балла, общие суды — в 2,93 балла. В 2025 году впервые оценки хозяйственных и административных судов превысили отметку в 3 балла и перешли в нейтральную зону.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.