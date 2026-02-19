0 800 307 555
Airbnb разрешил бронировать жилье без мгновенной предоплаты

18
Платформа Airbnb ввела новую функцию «Забронируй сейчас, плати позже», которая позволяет резервировать жилье без мгновенного списания средств. Теперь сервис доступен пользователям во всем мире, а не только в США, как это было раньше.
Об этом пишет TechCrunch.

Как работает новая опция

Деньги за бронирование списываются ближе к дате заезда. Если же планы меняются, пользователь может отменить поездку в соответствии с условиями выбранной политики отмены без потери предоплаты.
Функция действует для объектов с:
  • гибкой политикой отмены;
  • умеренной политикой отмены.
Фактически Airbnb применил к рынку аренды жилья модель «купи сейчас — плати позже», которая давно используется в розничной торговле.
После запуска в США новая возможность быстро набрала популярность: более 70% пользователей, имевших доступ к этой опции, воспользовались ею. Теперь компания масштабирует сервис на глобальном рынке.
Влияние на рынок и цены

В ходе отчета за четвертый квартал 2025 года финансовый директор Airbnb Элли Мерц отметила, что функция уже повлияла на поведение клиентов.
По ее словам, новый формат оплаты:
  • увеличил горизонт планирования путешествий (пользователи бронируют раньше);
  • способствовал росту спроса на большие дома, особенно с четырьмя и более спальнями;
  • повлиял на повышение средней суточной стоимости аренды.

Спрос на гибкие платежи

Опрос, проведенный совместно с Focaldata среди 2159 взрослых американцев в июле 2025 года, подтвердил высокий интерес к гибким форматам оплаты:
  • 60% респондентов считают гибкие платежи важными при бронировании отпуска;
  • 55% готовы воспользоваться такой опцией;
  • 42% признались, что откладывали или отказывались от жилья из-за сложности согласования оплаты с попутчиками.
Эксперты говорят, Airbnb по-прежнему тестировал разные форматы отложенной оплаты. Компания позволяла оплачивать часть суммы при бронировании с последующим внесением остальной суммы позже. В 2023 году сервис также испытывал рассрочку в партнерстве с Klarna. Еще в 2018 году платформа предлагала вариант с предоплатой 20% или 50% и оплатой остатка перед заездом.
Новая глобальная функция стала логическим продолжением стратегии Airbnb по повышению финансовой гибкости для пользователей.
По материалам:
ITC.ua
Жилая недвижимостьАренда жилья
