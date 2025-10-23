0 800 307 555
В Польше отменят налог на доходы для некоторых семей с детьми

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал законопроект, который вводит нулевую ставку налога на прибыль (PIT) для семей, воспитывающих двоих и более детей.
Об этом сообщила Канцелярия президента.

Кто и как может получить дополнительную тысячу злотых

Как известно, изменения внесли в Закон о налоге на доходы физических лиц и сопутствующие нормативные акты.
Документ предусматривает значительное финансовое ослабление для польских семей и может сэкономить в среднем 1000 злотых в месяц.
Кроме введения нулевой ставки налога, закон также повышает налоговый порог для супругов — со 120 000 до 140 000 злотых. Это означает, что семейные пары смогут легче удерживать свой доход в пределах не облагаемого налогом лимита.
Льгота распространяется на тех, кто в течение года выполняет:
  • родительские,
  • опекунские,
  • приемные обязанности.
Также на льготу могут претендовать семьи, содержащие взрослых детей-студентов до 25 лет. В расчет включаются как несовершеннолетние дети, так и получающие социальную помощь или пенсию по уходу.
Важно! В то же время дети, состоящие в браке или в учреждениях круглосуточного ухода, не учитываются.
По подсчетам президентской канцелярии, фактический налоговый эффект от новых правил будет ощутим в 2027 году, когда семьи будут подавать годовые декларации. Цель реформы — уменьшить финансовую нагрузку на семьи, стимулировать потребление и поддержать активность на рынке труда.

Распространяется ли льгота на живущих в Польше украинцев

К сожалению, нет достоверной информации, что правило о нулевой ставке PIT для родителей с двумя и более детьми в Польше распространяется автоматически на украинцев-жителей или иностранцев с правом проживания.
Официальные источники указывают, что льгота предназначена для родителей, имеющих родительские, опекунские или приемные обязанности над детьми, но не уточняют, нужно ли гражданство Польши или проживание на определенном правовом статусе, пишет Euronews.
По материалам:
Телеканал новин 24
Payment systems