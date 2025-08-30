В Украине растет спрос на работников с инвалидностью: где платят больше всего — Finance.ua

В Украине растет спрос на работников с инвалидностью: где платят больше всего
В Украине работодатели все активнее привлекают людей с инвалидностью.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
Так, в июле 2025 года количество вакансий для этой категории кандидатов было втрое больше, чем в июле 2022-го. Эксперты объясняют это нехваткой кадров и формированием инклюзивного рынка труда.
Где вакансий стало больше всего:
- начало карьеры / студенты — в 57 раз больше предложений (медианная зарплата 20 тыс. грн);
- гостинично-ресторанный бизнес — в 10 раз больше (20 тыс. грн);
- строительство / облицовочные работы — в 9,5 раза больше (30 тыс. грн);
- охрана/безопасность — в 8 раз больше (13,5 тыс. грн);
- производство / рабочие специальности — в 7 раз больше (24,5 тыс. грн).
Сферы с самыми высокими зарплатами
Условия оплаты труда практически не отличаются от среднерыночных. Самые высокие медианные зарплаты для людей с инвалидностью предлагают в следующих категориях:
- недвижимость (риелторы) — 35 тыс. грн;
- СТО/автомойки — 35 тыс. грн;
- логистика/склад/доставка — 31 тыс. грн;
- медицина / фармацевтика — 25 тыс. грн.
Сферы с наибольшим количеством откликов
Люди с инвалидностью активно откликаются на вакансии в сфере розничной торговли и продаж (отзывов стало в 1,7 раза больше, а медиальная зарплата составляет 21 500 гривен), производства и рабочие специальности (в 5 раз больше откликов), логистики (в 3,4 раза больше откликов) и охраны (в 1,5 раза больше откликов).
В то же время, на рынке труда есть сферы, где количество вакансий уменьшилось. Это в частности:
- работа за границей (-55%, медианная зарплата составляет 2600 евро);
- образование/перевод (-54%, 17,5 тыс. грн);
- колл-центры/телекоммуникации (-40%, 19,5 тыс. грн);
- IT (-39%, 19,5 тыс. грн);
- финансы и юриспруденция (-27%, 22 тыс. грн).
Рост количества вакансий для людей с инвалидностью больше всего прослеживается в сферах, традиционно считавшихся «мужской работой»: строительство, логистика, производство.
Напомним, с 1 января 2026 г. в Украине существенно изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Вводится квота 4% на трудоустройство людей с инвалидностью как для частного, так и для государственного сектора.
С начала года более 20 тысяч человек с инвалидностью воспользовались услугами Государственной службы занятости. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего людей с инвалидностью устроили на Житомирщине и Львовщине. Численность лиц с инвалидностью, получивших статус безработного с начала этого года, составила 18,4 тысяч человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
