Трамп запускает услугу сотовой связи Trump Mobile и «золотой» смартфон — Finance.ua

Трамп запускает услугу сотовой связи Trump Mobile и «золотой» смартфон Сегодня 18:38 — Технологии&Авто

Трамп запускает услугу сотовой связи Trump Mobile и «золотой» смартфон, interestingengineering.com

Семья президента США Дональда Трампа выходит на рынок мобильной связи с новым брендом Trump Mobile. Сервис будет работать на базе уже имеющейся инфраструктуры американских операторов, а основной упор делает на том, что техника «изготовлена ​​в Америке».

Об этом пишет Bloomberg

«Мы сотрудничаем с лучшими специалистами в области, чтобы настоящие американцы получали истинную ценность от своих мобильных операторов», — прокомментировал новый проект Дональд Трамп-младший.

Отметим, что он вместе с братом Эриком Трампом являются исполнительными вице-президентами Trump Organization, которая запускает новый продукт.

Сервис Trump Mobile будет базироваться на мощностях трех крупных операторов: T-Mobile, Verizon и AT&T, что позволит охватить широкую аудиторию пользователей по всей стране.

Тариф бренда Trump Mobile получил название «47 Plan» и обойдется в $47.45/месяц в честь «45-го и 47-го президента».

Он предлагает безлимитные разговоры и текстовые сообщения с 20 ГБ высокоскоростного Интернета. Абоненты также получат такие преимущества, как доступ к телемедицине, помощь на дороге через Drive America и услуги защиты устройств.

В рамках запуска компания также представила свой мобильный телефон под названием Trump T1. Это будет «элегантная золотая» модель смартфона, работающая на базе Android. Цена новинки — 499 долларов.

Бизнес и политика снова пересеклись

Семья Трампов, известная своими отелями, недвижимостью и гольф-курортами, за последние годы расширилась и в цифровом направлении — в частности, запустив собственную соцсеть, криптовалютные инициативы, а теперь — и мобильную связь. Это в очередной раз усиливает вопрос о влиянии частного бизнеса на политические амбиции Трампа.

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Как пишет Bloomberg, расширение бизнес-интересов семьи Трампов может вновь вызвать дискуссии по поводу этичности сочетания коммерческой деятельности с государственной службой. В отличие от предшественников, Трамп во время пребывания в должности не передавал свои активы в «слепой траст» (blind trust) с независимым управлением. Его компаниями фактически управляют два сына, и они охватывают сферы, пересекающиеся с государственной политикой.

Следует отметить, что согласно американскому законодательству, президент формально не обязан избавляться от активов или передавать их под внешний контроль, в отличие от, например, министров или руководителей госучреждений. Однако со времени принятия соответствующего закона в 1978 году все президенты, кроме Трампа, добровольно соблюдали эти нормы.

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