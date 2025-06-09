Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств — Finance.ua

Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств 09.06.2025, 02:06 — Технологии&Авто

Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств

Компания Anthropic объявила о запуске Claude Gov — отдельной линейки своих моделей искусственного интеллекта, предназначенной специально для оборонных и разведывательных структур. По словам компании, эти модели уже используются в учреждениях высшего уровня национальной безопасности США, хотя точные сроки и объемы внедрения не разглашаются.

Claude Gov создан с учетом особых потребностей государственных заказчиков — от анализа угроз до обработки засекреченных данных. В отличие от обычных моделей Claude, версия для правительства имеет ослабленные ограничения. Она, например, не отказывается работать с конфиденциальной информацией, которой версии для потребителей должны избегать. Также Anthropic утверждает, что эти модели лучше ориентируются в контекстах, связанных с государственной безопасностью, и обладают более глубоким пониманием языков и диалектов, важных для нацбезопасности.

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В то же время, использование ИИ государственными структурами вызывает опасения со стороны правозащитников, ведь в прошлом было зафиксировано злоупотребление технологиями — например, предвзятость в распознавании лиц или несправедливые решения алгоритмов при распределении социальной помощи.

Anthropic признает эти риски и заявляет, что соблюдает строгую политику: ее ИИ нельзя использовать для создания оружия или ведения вредных киберопераций. В то же время, компания предусмотрела контрактные исключения для избранных государственных структур, где некоторые ограничения могут быть смягчены.

Кстати, Claude Gov — это ответ Anthropic на появившийся в январе ChatGPT Gov от OpenAI. Это также часть более широкого движения технологических компаний к более глубокому сотрудничеству с государством, особенно в условиях нестабильного регулирования ИИ в США.

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