Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств

Технологии&Авто
9
Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств
Anthropic представила специальную версию ИИ Claude для оборонных и разведывательных ведомств
Компания Anthropic объявила о запуске Claude Gov — отдельной линейки своих моделей искусственного интеллекта, предназначенной специально для оборонных и разведывательных структур. По словам компании, эти модели уже используются в учреждениях высшего уровня национальной безопасности США, хотя точные сроки и объемы внедрения не разглашаются.
Claude Gov создан с учетом особых потребностей государственных заказчиков — от анализа угроз до обработки засекреченных данных. В отличие от обычных моделей Claude, версия для правительства имеет ослабленные ограничения. Она, например, не отказывается работать с конфиденциальной информацией, которой версии для потребителей должны избегать. Также Anthropic утверждает, что эти модели лучше ориентируются в контекстах, связанных с государственной безопасностью, и обладают более глубоким пониманием языков и диалектов, важных для нацбезопасности.
Читайте также
В то же время, использование ИИ государственными структурами вызывает опасения со стороны правозащитников, ведь в прошлом было зафиксировано злоупотребление технологиями — например, предвзятость в распознавании лиц или несправедливые решения алгоритмов при распределении социальной помощи.
Anthropic признает эти риски и заявляет, что соблюдает строгую политику: ее ИИ нельзя использовать для создания оружия или ведения вредных киберопераций. В то же время, компания предусмотрела контрактные исключения для избранных государственных структур, где некоторые ограничения могут быть смягчены.
Кстати, Claude Gov — это ответ Anthropic на появившийся в январе ChatGPT Gov от OpenAI. Это также часть более широкого движения технологических компаний к более глубокому сотрудничеству с государством, особенно в условиях нестабильного регулирования ИИ в США.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems