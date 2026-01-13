0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Anthropic запустила ИИ для медицины

Технологии&Авто
33
Anthropic запустила ИИ для медицины
Anthropic запустила ИИ для медицины
Anthropic сообщила о запуске ИИ-продуктов для медицины.
Компания Anthropic представила Claude for Healthcare — набор инструментов для использования искусственного интеллекта в медицинских и страховых сервисах. Решение ориентировано на медицинских провайдеров, страховых компаний и конечных пользователей и работает на инфраструктуре, отвечающей требованиям стандарта HIPAA.
Читайте также
Claude for Healthcare работает на модели Claude Opus 4.5. По данным компании, она демонстрирует лучшие результаты в симулированных медицинских и научных задачах и реже допускает фактические ошибки по сравнению с предыдущими версиями. Anthropic позиционирует продукт как инструмент для уменьшения административной нагрузки на врачей и упрощения доступа пациентов к медицинской информации.
Система имеет прямые интеграции с отраслевыми базами данных, в частности Centers for Medicare and Medicaid Services Coverage Database, классификацией медицинских кодов ICD-10, National Provider Identifier Registry и научной библиотекой PubMed. Это позволяет автоматизировать поиск релевантной информации и упростить подготовку документации.
Также Anthropic представила кастомизированные Agent Skills — инструменты для автоматизации предыдущих авторизаций и создания приложений на основе стандарта FHIR, используемого для обмена медицинскими данными между системами.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems