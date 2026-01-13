Anthropic запустила ИИ для медицины Сегодня 23:51 — Технологии&Авто

Anthropic запустила ИИ для медицины

Anthropic сообщила о запуске ИИ-продуктов для медицины.

Компания Anthropic представила Claude for Healthcare — набор инструментов для использования искусственного интеллекта в медицинских и страховых сервисах. Решение ориентировано на медицинских провайдеров, страховых компаний и конечных пользователей и работает на инфраструктуре, отвечающей требованиям стандарта HIPAA.

Claude for Healthcare работает на модели Claude Opus 4.5. По данным компании, она демонстрирует лучшие результаты в симулированных медицинских и научных задачах и реже допускает фактические ошибки по сравнению с предыдущими версиями. Anthropic позиционирует продукт как инструмент для уменьшения административной нагрузки на врачей и упрощения доступа пациентов к медицинской информации.

Система имеет прямые интеграции с отраслевыми базами данных, в частности Centers for Medicare and Medicaid Services Coverage Database, классификацией медицинских кодов ICD-10, National Provider Identifier Registry и научной библиотекой PubMed. Это позволяет автоматизировать поиск релевантной информации и упростить подготовку документации.

Также Anthropic представила кастомизированные Agent Skills — инструменты для автоматизации предыдущих авторизаций и создания приложений на основе стандарта FHIR, используемого для обмена медицинскими данными между системами.

