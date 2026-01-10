0 800 307 555
ру
93% украинских компаний уже используют ИИ — исследование

Более 93% украинских бизнесов уже применяют ИИ в своей деятельности, тогда как всего 1,9% компаний не пользуются этой технологией и не планируют делать это дальше.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Top Lead при поддержке Министерства цифровой трансформации.
Среди отраслей, которые планируют и далее развивать и внедрять искусственный интеллект, лидирует оптовая и розничная торговля — 94,1% опрошенных компаний в этом сегменте намерены продолжать использование ИИ.
На второй позиции расположились бизнес по рекламе, маркетингу и PR, где этот показатель составляет 86,7%.
Среди опрошенных компаний чаще всего ИИ применяют для анализа данных и рынка и прогнозирования — 75,8%. Менее всего новые технологии используются в безопасности и киберзащите, где конфиденциальность и защита данных являются ключевым элементом.
62% бизнесов отмечают, что ИИ оказало положительное влияние на производительность и экономические показатели, хотя 31,4% опрошенных говорят, что результат был лишь умеренным, тогда как о значительном эффекте сообщили 17,9%.
Что касается мотивов внедрения новых технологий, то 72,5% бизнесов отмечают автоматизацию рутинных задач. В настоящее время 71,5% заявляют о повышении эффективности бизнес-процессов.
По материалам:
mezha.media
