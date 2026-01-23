Blue Origin запускает конкурента Starlink 23.01.2026, 00:02 — Технологии&Авто

К концу 2027 года в космос планируется вывести 5408 спутников.

Компания Blue Origin, поддерживаемая Джеффом Безосом, представила спутниковую сеть TeraWave, позиционирующуюся как конкурент SpaceX Starlink.

В Blue Origin заявляют о пропускной способности до 6 Тбит/с в обе стороны.

Когда начнут развертывать спутники

Развертывание спутников планируется начать в конце 2027 года. В то же время, сеть не ориентирована на массовый рынок: TeraWave создается для корпоративных клиентов, дата-центров и государственных структур.

По данным компании, система будет иметь многоуровневую архитектуру из 5408 спутников, из которых большинство будут работать на низкой околоземной орбите. Они обеспечивают подключение до 144 Гбит/с через беспроводные каналы.

Отдельно планируется запуск 128 спутников на средней околоземной орбите, поддерживающих соединение со скоростью до 6 Тбит/с.

В отличие от Starlink и спутниковой сети Amazon Blue Origin не планирует подключать миллионы пользователей. Максимальное количество клиентов оценивается примерно в 100 тысяч. Компания заявляет, что сеть предназначена для критически важных операций, где требуется высокая надежность и пропускная способность.

