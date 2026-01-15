0 800 307 555
Porsche отходит от полной электрификации ключевых моделей

Porsche официально признала ошибку в своей стратегии электрификации и объявила о пересмотре планов развития модельного ряда. На фоне снижения спроса на дорогие электромобили даже премиальные автопроизводители вынуждены корректировать свои решения, и немецкий бренд не стал исключением.
Бывший генеральный директор Porsche Оливер Блюм, покинувший пост в начале 2026 года, заявил, что решение сделать следующее поколение Macan исключительно электрическим было ложным. В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что в 2019 году компания опиралась на тогдашние рыночные данные, которые впоследствии утратили актуальность.
Электрический Macan дебютировал в начале 2024 г. и вызвал противоречивую реакцию. Хотя часть покупателей ориентировалась прежде всего на бренд, спрос на премиальные электрокроссоверы оказался слабее, чем ожидалось. Ситуацию усложнили высокие цены и регуляторные ограничения на ключевых рынках.
По словам Блюма, сейчас Porsche меняет подход и возвращается к двигателям внутреннего сгорания и гибридным силовым установкам. Компания планирует выпустить новый компактный кроссовер в сегменте ниже Cayenne, однако у него будет другое название и не будет прямым преемником Macan.
Ожидается, что новая модель появится не позднее 2028 г. и будет построена на платформе Premium Platform Combustion концерна Volkswagen Group, которую также использует Audi Q5. В Porsche подчеркивают, что автомобиль будет носить классический характер бренда и в то же время будет существенно отличаться от электрического Macan.
Пересмотр стратегии затронул и другие модели марки. В частности, будущие спорткары серии 718, ранее планировавшиеся только в электрическом формате, теперь получат версии с ДВС и гибридными установками. Таким образом даже один из самых известных автопроизводителей признал, что рынок электромобилей развивается не так быстро и однозначно, как ожидалось.
По материалам:
MMR
