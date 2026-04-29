Флагманский седан Hyundai рассекретили до презентации (фото)

Сегодня 04:35 — Технологии&Авто



Обнародованы первые официальные фото седана Hyundai Grandeur 2026 с футуристичным дизайном и современным интерьером.

Флагманский седан Hyundai Grandeur седьмого поколения прошел плановую модернизацию и вскоре дебютирует в Южной Корее. Его презентацию посвятят 40-летию модели, сообщает сайт Motor1.

Больше технологий и новый дизайн

Новый Hyundai Grandeur 2026 сохраняет футуристичный дизайн с тонкой светодиодной оптикой. Седан можно узнать по более широкой решетке радиатора, просмотренным бамперам и увеличенным габаритам — длина модели теперь достигает 5050 мм.

Салон Hyundai Grandeur 2026 претерпел существенные изменения, ведь установили новые руль и переднюю панель. Цифровой щиток приборов разместили выше, а центральный тачскрин увеличили до 17 дюймов в диагонали. Кроме того, отказались от сенсорного блока климата и заменили центральную консоль.

Что известно о технической части

Технические характеристики обновленного Hyundai Grandeur пока официально не раскрывают.

Ожидается, что модель сохранит линейку силовых агрегатов дорестайлинговой версии. В настоящее время седан предлагается с бензиновыми двигателями 2,5 литра мощностью 194 л. с. и 3,5 литра на 300 л. с., а также с гибридной установкой на 230 л. с.

Кроме того, в линейке имеется 3,5-литровый V6 на 240 л. с. с заводским ГБО. В паре с двигателями работают 6-ступенчатая или 8-ступенчатая автоматические трансмиссии.

