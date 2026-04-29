Флагманский седан Hyundai рассекретили до презентации (фото)

Обнародованы первые официальные фото седана Hyundai Grandeur 2026 с футуристичным дизайном и современным интерьером.
Флагманский седан Hyundai Grandeur седьмого поколения прошел плановую модернизацию и вскоре дебютирует в Южной Корее. Его презентацию посвятят 40-летию модели, сообщает сайт Motor1.
Больше технологий и новый дизайн

Новый Hyundai Grandeur 2026 сохраняет футуристичный дизайн с тонкой светодиодной оптикой. Седан можно узнать по более широкой решетке радиатора, просмотренным бамперам и увеличенным габаритам — длина модели теперь достигает 5050 мм.
Салон Hyundai Grandeur 2026 претерпел существенные изменения, ведь установили новые руль и переднюю панель. Цифровой щиток приборов разместили выше, а центральный тачскрин увеличили до 17 дюймов в диагонали. Кроме того, отказались от сенсорного блока климата и заменили центральную консоль.
Что известно о технической части

Технические характеристики обновленного Hyundai Grandeur пока официально не раскрывают.
Ожидается, что модель сохранит линейку силовых агрегатов дорестайлинговой версии. В настоящее время седан предлагается с бензиновыми двигателями 2,5 литра мощностью 194 л. с. и 3,5 литра на 300 л. с., а также с гибридной установкой на 230 л. с.
Кроме того, в линейке имеется 3,5-литровый V6 на 240 л. с. с заводским ГБО. В паре с двигателями работают 6-ступенчатая или 8-ступенчатая автоматические трансмиссии.
По материалам:
Фокус
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
