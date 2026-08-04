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Бельгия в июле полностью зависела от российского СПГ — Bloomberg

Энергетика
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В июле Бельгия полностью зависела от россии в импорте сжиженного природного газа (СПГ) на фоне резкого сокращения поставок в Европу из-за войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Bloomberg.

Импорт СПГ в Бельгию сократился

Большинство покупателей в Европе воздерживались от закупок СПГ для формирования зимних запасов из-за стабильно высоких цен на газ, вызванных перебоями в судоходстве через Ормузский пролив.
Хотя импорт российского СПГ в Бельгию был меньше, чем в начале года, эти показатели усложняют энергетическую политику Европейского Союза, введя запрет на российский СПГ со следующего года, отмечает издание.
Общие объемы поставок СПГ в Бельгию, которая в прошлом году была пятым по величине импортером этого топлива в Европе, в июле сократились более чем на 40% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
В июле Бельгия приобрела около 0,4 млн тонн российского СПГ. В то же время страна получает трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании.

Европа увеличила закупки российского СПГ

Члены ЕС уже должны сокращать свои закупки СПГ из россии, поскольку с апреля действует запрет на краткосрочные соглашения, пока полный запрет не вступит в силу в следующем году. Объемы выросли, поскольку покупатели искали альтернативы поставкам с Ближнего Востока, пишет издание.
По данным немецкой некоммерческой организации Urgewald, Европа получила на 16% больше российского СПГ в первой половине 2026 года по сравнению с прошлым годом, уплатив в общей сложности 5,96 миллиарда евро (6,9 миллиарда долларов США), во главе с Францией, Бельгией и Испанией.
россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США, и некоторые отраслевые наблюдатели уже подвергли сомнению запрет, если перебои с поставками с Ближнего Востока продолжатся. Низкие запасы газа в Европе на предстоящую зиму, которые находятся на самом низком сезонном уровне за всю историю наблюдений, начиная с 2009 года, еще больше усложняют ситуацию.
Пока что официальные лица в Брюсселе заявили, что план запрета российского газа в следующем году остается в силе. В прошлом месяце блок из 27 стран предоставил исключение для транспортировки российского СПГ в третьи страны, уменьшив риски для глобальных поставок.
По материалам:
УНН
Газ
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