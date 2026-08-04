Глава Aramco предупредил о глобальном нефтяном кризисе Сегодня 07:46 — Энергетика

Мировой нефтяной рынок переживает самый большой в истории шок предложения из-за геополитического кризиса. Об этом заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер, передает Reuters.

По его словам, рынок в среднем недополучает около 11 млн баррелей жидких углеводородов в сутки. Из-за кризиса мировая экономика уже потеряла более 2,6 млрд баррелей нефти, которые должны обеспечить потребности ключевых промышленных секторов.

В то же время, добавил Нассер, нефтепровод Aramco Восток-Запад и мировые запасы сырья помогли смягчить последствия дефицита. Благодаря этому чистые потери сократились примерно до 1,8 млрд баррелей.

Глава Saudi Aramco обратил внимание на разрыв между рынком нефтяных фьючерсов и физическим рынком. По его словам, о нехватке нефтепродуктов говорят высокие маржи нефтепереработки.

Читайте также Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Отдельным фактором давления на рынок он назвал ситуацию с Ормузским проливом. Нынешние торговые потоки через нее составляют всего около 10% от докризисного уровня.

Пока пролив остается закрытым, мировой рынок будет терять более 100 млн баррелей нефти в неделю, пояснил глава Aramco. Даже в случае немедленного открытия восстановления запасов может занять до 18 месяцев.

Он также сообщил, что в пиковый период кризиса импорт нефти азиатскими странами сократился примерно на 6 млн баррелей в сутки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.