Озвученная сумма, которой не хватает на энергетику Сегодня 10:36 — Энергетика

Озвученная сумма, которой не хватает на энергетику

Необеспеченная потребность энергетической отрасли накануне зимы составляет около 650 млн евро, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий на совещании с послами в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Четвертый приоритет (кроме обороны, продвижения к ЕС и финансовой устойчивости — прим. ред) — это энергетическая устойчивость. Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро. Однако необеспеченная потребность отрасли накануне следующей зимы — около EUR650 млн. Поэтому темп мобилизации помощи будет снижаться».

По словам премьера Украины, стране следует не просто восстанавливать разрушенное, потому что старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективна.

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«То, что, к сожалению, россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров, с помощью вас, строить новую распределенную генерацию, которая более эффективно. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать», — подчеркнул Корецкий.

По его мнению, некоторые страны СНГ могут быть полезны для Украины в связи с активизацией российского террора против гражданской инфраструктуры, в частности, речь шла о железной дороге.

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«Это и вагоны, и локомотив. Здесь есть конкретная задача, мы ее обязательно с вами проговорим», — заметил он.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо стране этой зимой, а также кто конкретно на направлении внешней политики должен дать Украине тот или иной результат.

В частности, Зеленский пояснил, что речь идет о четком перечне финансовых потребностей, оборудования и конкретных ресурсов, конкретных потребностях украинских общин и политических договоренностей, которые должны все это обеспечить. Президент Украины отметил, что «каждый украинский посол должен понимать, какие трансформаторы и у кого мы должны искать». По словам Зеленского, в этом году зима — это очевидный для всех приоритет. Задача послов Украины — дать максимальную поддержку на внешнем треке в отношениях с партнерами.

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