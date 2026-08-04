Минэнерго: рф изменила цель и пытается уничтожить водоснабжение в Украине Сегодня 12:12 — Энергетика

Минэнерго: рф изменила цель и пытается уничтожить водоснабжение в Украине

Российские войска изменили тактику и теперь целенаправленно атакуют украинские объекты водоснабжения и канализации.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.

По его словам, минувшей зимой враг сосредотачивался на энергосистеме и отоплении, однако даже при отсутствии электроэнергии общество могло функционировать при наличии газа и воды. Отсутствие базовых санитарных условий создает значительно более критическую угрозу.

«Без воды и канализации прожить больше трех дней крайне сложно», — подчеркнул Шмигаль.

Шмигаль отметил, что Украина рассчитывает на существенный перелом в войне уже в ближайшие месяцы благодаря системным ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и усилению международного санкционного давления. В Кабмине надеются, что эти факторы заставят Кремль остановить боевые действия уже этой осенью.

«Это как 12-й раунд, и каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым», — заявил он, описывая текущий этап противостояния.

Читайте также Следующая зима для Украины снова может стать сложной — Каллас

Ранее представительница ЕС Кая Каллас сказала , что следующая зима для Украины снова может стать сложной, поскольку россия, вероятно, будет наносить воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз готовится помогать Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.