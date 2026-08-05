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Внешняя торговля электроэнергией: в июле экспорт превысил импорт

Энергетика
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Украина в июле увеличила экспорт электроэнергии на 48%
Украина в июле увеличила экспорт электроэнергии на 48%
В июле 2026 года Украина существенно увеличила экспорт электроэнергии и одновременно сократила импорт.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.
По итогам месяца экспорт электроэнергии вырос на 48% по сравнению с июнем — до 232,5 тыс. МВтч.
В то же время импорт электроэнергии сократился на 40% - до 175 тыс. МВт·ч. Таким образом, в июле Украина впервые за долгое время стала нетто-экспортером электроэнергии.

Украина увеличила экспорт электроэнергии в Словакию

Больше вырос экспорт в Словакию — почти в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, в июле впервые с ноября 2025 года был возобновлен экспорт электроэнергии в Польшу.
Крупнейшим направлением экспорта оставалась Венгрия, на которую пришлось 48% общего объема поставок.
Внешняя торговля электроэнергией: в июле экспорт превысил импорт
В то же время, в годовом измерении экспорт оставался ниже: по сравнению с июлем 2025 года его объем сократился почти на 18%.

Импорт электроэнергии сократился на 32% в год

Импорт электроэнергии в июле также уменьшился по всем направлениям. Наибольшая доля поставок — 40% — припадала на венгерскую границу.
В сравнении с июлем прошлого года Украина сократила импорт электроэнергии на 32%.
Внешняя торговля электроэнергией: в июле экспорт превысил импорт
По материалам:
ExPro
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭкспортИмпорт электроэнергии
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