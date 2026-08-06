Цены на дизтопливо впервые за последний месяц снизились

Оптовые цены на дизтопливо в Украине впервые за последний месяц снизились, что снизило риск его подорожания до 100 грн за литр.
В то же время проблемы со снабжением горючего еще не решены, а напряженная ситуация на рынке может сохраняться до середины августа.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна.
По его словам, оптовые цены пока все еще превышают розничные, однако ситуация может нормализоваться в течение одного-двух дней. Розничные цены в течение августа, по оценке эксперта, могут оставаться относительно стабильными, поскольку на рынок будут поступать партии, закупленные в конце июля по высоким ценам.
«По ценам очевидно будет стабильно, в течение почти всего месяца будут заходить ресурсы, законтрактованные на пике цен в конце июля. О чем можно говорить уверенно, так это об отмене прогноза о 100 грн/л. Уже во второй раз за полгода мы останавливаемся в шаге от взятия этой высоты», — написал он.
Снижение стало следствием охлаждения внешнего рынка на фоне новых ожиданий возможного разблокирования Ормузского пролива. Это также уменьшило ажиотажный спрос со стороны аграриев, перевозчиков и других промышленных потребителей, ранее активно скупавших свободные объемы горючего.
В то же время, поставки остаются ограниченными. На август польская Orlen из-за технических проблем сократила квоты для украинских покупателей на 20−30%. На отдельных участках польской железной дороги также запретили движение в дневное время из-за жары.
Дополнительные нагрузки возникли на западных автомобильных и железнодорожных переходах, где вместе с бензовозами и цистернами накапливаются зерновозы. Сложной остается ситуация на юге Украины. Из-за обмеления Дуная танкеры могут загружаться лишь примерно на треть своей емкости.
По данным Куюна, в июле в Украину импортировали на 5% больше дизтоплива, чем в прошлом, однако на рынке все равно ощущался дефицит. Среди возможных причин он назвал раннюю жатву, ажиотажный спрос и потерю части горючего в результате атак.