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Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать

Энергетика
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Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать
Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать
Продолжительная летняя жара создает дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему.
Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей.
Компания разработала рекомендации для населения, как помочь энергосистеме.
В Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают на грани возможностей, восстанавливая системы после российских атак.
Чтобы снизить нагрузку на систему и избежать возможных аварийных отключений, граждан просят соблюдать простые правила.

Что сделать

В течение рекордно жарких дней в промежутке времени с 10:00 до 23:00.
Следует ограничить использование мощных приборов: стиральных машин, бойлеров и подобных устройств.
Особенно важно экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Рациональное использование кондиционера

В Укрэнерго советуют не охлаждать помещение до минимальных температур, а выбирать комфортные 23 °C.
Также предлагают использовать режим автоматического поддержания температуры.

Особое внимание — Киеву и области

В компании призывают жителей проявить максимальную осмотрительность в потреблении электроэнергии в течение этой рабочей недели.
«Перенос активного энергопотребления на ночное время — очень существенная помощь энергосистеме. Чем больше потребителей прислушиваются к советам по режиму энергопотребления, тем меньше будет вероятность извлечения
По материалам:
Finance.ua
Энергетическая безопасность
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