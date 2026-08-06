Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать Сегодня 12:00 — Энергетика

Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать

Продолжительная летняя жара создает дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему.

Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей.

Компания разработала рекомендации для населения, как помочь энергосистеме.

Укрэнерго подчеркнули, что энергетики работают на грани возможностей, восстанавливая системы после российских атак.

Чтобы снизить нагрузку на систему и избежать возможных аварийных отключений, граждан просят соблюдать простые правила.

Что сделать

В течение рекордно жарких дней в промежутке времени с 10:00 до 23:00.

Следует ограничить использование мощных приборов: стиральных машин, бойлеров и подобных устройств.

Особенно важно экономно потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Рациональное использование кондиционера

В Укрэнерго советуют не охлаждать помещение до минимальных температур, а выбирать комфортные 23 °C.

Также предлагают использовать режим автоматического поддержания температуры.

Особое внимание — Киеву и области

В компании призывают жителей проявить максимальную осмотрительность в потреблении электроэнергии в течение этой рабочей недели.

«Перенос активного энергопотребления на ночное время — очень существенная помощь энергосистеме. Чем больше потребителей прислушиваются к советам по режиму энергопотребления, тем меньше будет вероятность извлечения

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.