Сколько можно сэкономить на электроэнергии, если заменить бытовую технику Сегодня 14:03 — Энергетика

Сколько можно сэкономить на электроэнергии, если заменить бытовую технику

Замена бытовой техники на энергоэффективную позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Сколько реально можно сэкономить на электроэнергии, если заменить бытовую технику энергоэффективной, пишет YASNO

От чего зависит

Размер экономии зависит не только от класса прибора, но и от того, как им пользуются. По оценкам YASNO, разница в потреблении между техникой старых классов (CE) и современными моделями (A-A++) может составлять от 20 до 70%.

Эксперты по энергоэффективности YASNO проанализировали ключевые бытовые приборы и оценили потенциальную экономию по тарифу 4,32 грн/кВт·ч без учета ночного тарифа, поскольку его эффект индивидуальный и зависит от привычек потребления.

Наибольший эффект экономии

Дают приборы с высоким и регулярным потреблением:

бойлер (A-A++) позволяет сэкономить от 65−454 грн. в месяц до 778−5 443 грн. в год.

холодильник — 35−104 грн/мес (415−1 244 грн/год).

электроплита (в том числе индукционная) — 22−281 грн/мес (259−3 370 грн/год).

обогреватель — до 648 грн/мес (до 7776 грн/год).

Умеренную экономию дает техника средней интенсивности использования:

посудомоечная машина — 17−95 грн/мес (207−1 140 грн/год).

стиральная машина — 9−78 грн/мес (104−933 грн/год).

телевизор — 13−82 грн/мес (156−985 грн/год).

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Наименьший эффект

У приборов с короткими циклами работы:

микроволновка, чайник, утюг — как правило, до 40 грн/мес.

Почему экономия отличается

Ключевой фактор — поведение потребления. Один и тот же прибор может показывать разные результаты в зависимости от:

количества пользователей;

частоты использования;

объема (например, бойлер 50 л против 100 л);

настройки температуры и режимов.

Именно поэтому указанные суммы — это диапазоны для средних и интенсивных сценариев, а не гарантированная экономия для каждой семьи.

В YASNO отмечают, что даже частичное обновление техники позволяет снизить потребление на 15−30%. Если подойти к вопросу более комплексно, экономия может достигать 40−50% экономии.

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«Дополнительный резерв экономии — рациональное использование электроэнергии, в частности, установка двухзонного счетчика из набора Умный Watt и перенос части бытовых процессов на ночное время, когда электроэнергия стоит вдвое дешевле. Такой шаг может существенно усилить эффект от замены техники на энергоэффективную. В сочетании эти решения способны обеспечить экономию.

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