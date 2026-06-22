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Румынский город передал Киеву 4 генератора

Энергетика
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Город Тимишоара (Румыния) передал Киеву 4 генератора общей мощностью 100 кВт. Оборудование поможет обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры, медицинских учреждений и социальной сферы.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Олег Куявский.
Генераторы Киеву передали с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Украине Александра Виктора Микулы, представителей Объединения Украинцев в Румынии.
Каждый переданный генератор — это вклад в бесперебойную работу городской инфраструктуры и стабильность столицы. Благодаря такой поддержке у Киева есть дополнительные возможности обеспечивать работу критически важных объектов и поддерживать надлежащий уровень городских сервисов даже в сложных условиях", — отметил Олег Куявский.
Он поблагодарил мэрию и общину Тимишоары, Объединение Украинцев в Румынии, Посольство Румынии в Украине и всех, кто присоединился к этой инициативе.
«Мы глубоко ценим вашу солидарность. Во времена испытаний лучше всего познаются те, на кого можно рассчитывать. И мы знаем, что Тимишоара — рядом с Киевом. Наше сотрудничество на уровне городов, в рамках европейских сетей и двусторонних отношений — это фундамент для нашего общего европейского будущего», — добавил Олег Куявский.
По материалам:
Finance.ua
РумынияЭнергетика
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