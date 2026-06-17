Правительство запускает долгосрочные контракты на рынке электроэнергии для бизнеса Сегодня 15:38 — Энергетика

Бизнес сможет фиксировать цену на электроэнергию

Украинские предприятия получат возможность заранее фиксировать цену электроэнергии на квартал, полгода или год. Кабинет Министров принял решение о запуске механизма долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Бизнес сможет фиксировать цену на электроэнергию

По словам Свириденко, небытовые потребители смогут покупать электроэнергию по фиксированным условиям на длительный период на прозрачных конкурентных аукционах.

Первые торги должны пройти уже в ближайшее время. Для пилотного запуска будет предложено 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии — Энергоатома и Укргидроэнерго:

2% - через квартальные контракты;

1% - через полугодовые;

1% - через годовые.

Что изменится для участников рынка

Потребители электроэнергии в значительной степени зависят от рынка «на сутки вперед», где стоимость ресурса может существенно меняться в зависимости от спроса и предложения.

Зимой из-за высокого спроса цены растут, а в весенние или летние месяцы падают.

Новый механизм позволяет заранее зафиксировать цену и объемы поставок, планировать расходы, инвестиции и производство.

Для производителей электроэнергии это прогнозируемые доходы, понятные условия работы и защита от падения цен в профицитные месяцы.

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Такие долгосрочные контракты являются привычной практикой в ​​странах ЕС. Они помогают привлекать финансирование на новые энергетические проекты, ведь банки охотнее кредитуют, когда есть гарантированный покупатель и понятна цена на будущее", — подчеркнула премьер-министр.

Свириденко добавила, что для бытовых потребителей ничего не меняется, решение касается коммерческого сегмента рынка электроэнергии.

«Оно сделает рынок более предсказуемым, поможет энергетическим компаниям привлекать инвестиции и строить новые мощности», — подытожила глава правительства.

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