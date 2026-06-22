В Крыму вводят графики отключения электроэнергии

В оккупированном россией Крыму из-за проблем с электроснабжением вводят графики ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщил телеграм-канал оккупационного предприятия «Крымэнергоинформ».
Причиной назвали аварии в электросетях
«В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что информация о графиках ограничений будет обнародована на официальных ресурсах администраций, муниципалитетов и на сайте предприятия.
Часть потребителей уже осталась без электричества
Ранее стало известно, что из-за повреждения электросетей в оккупированном Крыму произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.
Добавим, что после ночи 21 июня, когда были поражены цели по обе стороны от Крымского моста, местные жители бросились массово выезжать с территории полуострова. Так, возле Керченского моста образовалась значительная пробка на выезд из временно оккупированного Крыма: в очереди со стороны Керчи накопилось более 700 автомобилей.
Кроме того, из-за ситуации с топливом в Крыму с 9.00 21 июня на АЗС приостановили продажу бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Горючее будут отпускать только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность.