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В Крыму вводят графики отключения электроэнергии

Энергетика
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На территории полуострова возникли серьезные проблемы с электроснабжением
На территории полуострова возникли серьезные проблемы с электроснабжением
В оккупированном россией Крыму из-за проблем с электроснабжением вводят графики ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщил телеграм-канал оккупационного предприятия «Крымэнергоинформ».

Причиной назвали аварии в электросетях

«В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что информация о графиках ограничений будет обнародована на официальных ресурсах администраций, муниципалитетов и на сайте предприятия.

Часть потребителей уже осталась без электричества

Ранее стало известно, что из-за повреждения электросетей в оккупированном Крыму произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.
Добавим, что после ночи 21 июня, когда были поражены цели по обе стороны от Крымского моста, местные жители бросились массово выезжать с территории полуострова. Так, возле Керченского моста образовалась значительная пробка на выезд из временно оккупированного Крыма: в очереди со стороны Керчи накопилось более 700 автомобилей.
Кроме того, из-за ситуации с топливом в Крыму с 9.00 21 июня на АЗС приостановили продажу бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Горючее будут отпускать только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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