Рынок биткоина переживает «массовую смену владельцев»
Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что текущая фаза рынка биткоина напоминает «массовую смену владельцев» актива.
По его словам, несмотря на рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов и ETF, цена первой криптовалюты вернулась к уровням, на которых торговалась более года назад, что может свидетельствовать о сильнейшем давлении продавцов.
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«Исторически медвежьи рынки завершались только после того, как цена опускалась ниже реализуемой стоимости. Я считал, что возврат к этому уровню будет маловероятным, учитывая приток средств в ETF и то, что Strategy почти не продает свои биткоины. Но текущая ценовая динамика свидетельствует о необычно сильном давлении продаж», — написал он.
Эксперт привел несколько показательных цифр. С начала 2023 года Strategy приобрела 711 206 BTC и продала только 32 BTC. С марта 2024 года спотовые биткоин-ETF аккумулировали 509 102 BTC, а Strategy за этот же период приобрела еще 650 706 BTC.
«Было поглощено 1 240 808 BTC, но цена вернулась к тому же уровню», — отметил Джу.
Для сравнения, по его оценке, резервы криптобирж составляют около 2,7 млн. BTC, а запасы биткоинов, приписываемые Сатоши Накамото, оценивают примерно в 1 млн BTC.
Рынок меняется
Комментарии CEO CryptoQuant появились после того, как аналитики компании сообщили о росте доли биткоина в убытке до 40,6%. По их словам, с 2015 года каждое большое циклическое дно формировалось после тестирования долгосрочной нисходящей трендовой линии этого показателя.
В CryptoQuant подчеркнули, что рынок постепенно взрослеет, а все большая часть предложения переходит к долгосрочным владельцам, ETF и институциональным инвесторам. В то же время текущее значение индикатора еще не достигло уровней, исторически соответствовавших максимальным возможностям для накопления.
Новые оценки CryptoQuant появились на фоне затянувшегося ослабления крипторынка. В конце мая биткоин выпал из топ-10 крупнейших активов мира по капитализации, уступив позиции технологическим компаниям и драгоценным металлам.
На момент подготовки текста актив торгуется на уровне $64 148, согласно TradingView.
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