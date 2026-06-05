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Рынок биткоина переживает «массовую смену владельцев»

Криптовалюта
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Биткоин
Биткоин
Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что текущая фаза рынка биткоина напоминает «массовую смену владельцев» актива.
По его словам, несмотря на рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов и ETF, цена первой криптовалюты вернулась к уровням, на которых торговалась более года назад, что может свидетельствовать о сильнейшем давлении продавцов.

Подробности

«Исторически медвежьи рынки завершались только после того, как цена опускалась ниже реализуемой стоимости. Я считал, что возврат к этому уровню будет маловероятным, учитывая приток средств в ETF и то, что Strategy почти не продает свои биткоины. Но текущая ценовая динамика свидетельствует о необычно сильном давлении продаж», — написал он.
Эксперт привел несколько показательных цифр. С начала 2023 года Strategy приобрела 711 206 BTC и продала только 32 BTC. С марта 2024 года спотовые биткоин-ETF аккумулировали 509 102 BTC, а Strategy за этот же период приобрела еще 650 706 BTC.
«Было поглощено 1 240 808 BTC, но цена вернулась к тому же уровню», — отметил Джу.
Для сравнения, по его оценке, резервы криптобирж составляют около 2,7 млн. BTC, а запасы биткоинов, приписываемые Сатоши Накамото, оценивают примерно в 1 млн BTC.

Рынок меняется

Комментарии CEO CryptoQuant появились после того, как аналитики компании сообщили о росте доли биткоина в убытке до 40,6%. По их словам, с 2015 года каждое большое циклическое дно формировалось после тестирования долгосрочной нисходящей трендовой линии этого показателя.
В CryptoQuant подчеркнули, что рынок постепенно взрослеет, а все большая часть предложения переходит к долгосрочным владельцам, ETF и институциональным инвесторам. В то же время текущее значение индикатора еще не достигло уровней, исторически соответствовавших максимальным возможностям для накопления.
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Новые оценки CryptoQuant появились на фоне затянувшегося ослабления крипторынка. В конце мая биткоин выпал из топ-10 крупнейших активов мира по капитализации, уступив позиции технологическим компаниям и драгоценным металлам.
Рынок биткоина переживает «массовую смену владельцев»
На момент подготовки текста актив торгуется на уровне $64 148, согласно TradingView.
Ранее мы писали, что аналитики назвали наиболее волатильные криптоактивы 2025 и 2026 годов.
По материалам:
incrypted
Рынок криптовалютБиткоин
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