Рынок биткоина переживает «массовую смену владельцев» 05.06.2026, 00:48 — Криптовалюта

Биткоин

Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу заявил, что текущая фаза рынка биткоина напоминает «массовую смену владельцев» актива.

По его словам, несмотря на рекордный спрос со стороны институциональных инвесторов и ETF, цена первой криптовалюты вернулась к уровням, на которых торговалась более года назад, что может свидетельствовать о сильнейшем давлении продавцов.

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«Исторически медвежьи рынки завершались только после того, как цена опускалась ниже реализуемой стоимости. Я считал, что возврат к этому уровню будет маловероятным, учитывая приток средств в ETF и то, что Strategy почти не продает свои биткоины. Но текущая ценовая динамика свидетельствует о необычно сильном давлении продаж», — написал он.

Эксперт привел несколько показательных цифр. С начала 2023 года Strategy приобрела 711 206 BTC и продала только 32 BTC. С марта 2024 года спотовые биткоин-ETF аккумулировали 509 102 BTC, а Strategy за этот же период приобрела еще 650 706 BTC.

«Было поглощено 1 240 808 BTC, но цена вернулась к тому же уровню», — отметил Джу.

Для сравнения, по его оценке, резервы криптобирж составляют около 2,7 млн. BTC, а запасы биткоинов, приписываемые Сатоши Накамото, оценивают примерно в 1 млн BTC.

Рынок меняется

Комментарии CEO CryptoQuant появились после того, как аналитики компании сообщили о росте доли биткоина в убытке до 40,6%. По их словам, с 2015 года каждое большое циклическое дно формировалось после тестирования долгосрочной нисходящей трендовой линии этого показателя.

В CryptoQuant подчеркнули, что рынок постепенно взрослеет, а все большая часть предложения переходит к долгосрочным владельцам, ETF и институциональным инвесторам. В то же время текущее значение индикатора еще не достигло уровней, исторически соответствовавших максимальным возможностям для накопления.

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Новые оценки CryptoQuant появились на фоне затянувшегося ослабления крипторынка. В конце мая биткоин выпал из топ-10 крупнейших активов мира по капитализации, уступив позиции технологическим компаниям и драгоценным металлам.

На момент подготовки текста актив торгуется на уровне $64 148, согласно TradingView

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