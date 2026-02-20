0 800 307 555
Аналитик изменил свой прогноз падения биткоина до $10 000

Криптовалюта
Эксперт Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун пересмотрел свой негативный прогноз для биткоина, повысив целевой уровень падения с $10 000 до примерно $28 000 после волны критики со стороны участников рынка.
Напомним, ранее эксперт заявлял, что первая криптовалюта может упасть до $10 000 уже в 2026 году. Он объяснял это возможным завершением рыночного цикла и макроэкономическими рисками:
  • пробитие 200-дневной скользящей средней в 2025 году;
  • последующий отскок в 2026 году;
  • удержание цены ниже $100 000 в качестве сигнала смены фазы рынка.
МакГлоун назвал ситуацию «проверкой на прочность» для крипторынка и предупреждал, что падение может быть связано с более широкими экономическими проблемами и может стать «сигналом о следующей рецессии».
Он также указывал на перегретость традиционных рынков, в частности из-за близости соотношения капитализации фондового рынка США к ВВП к историческим максимумам.
Ранее мы писали: аналитики JPMorgan считают, что биткоин постепенно укрепляет свои позиции как инвестиционный актив и в долгосрочной перспективе может подорожать до $266 000. Ключевым аргументом они называют изменение соотношения волатильности между BTC и золотом, что делает криптовалюту более привлекательной для инвесторов — даже несмотря на краткосрочное давление на рынке.
По словам аналитиков во главе с управляющим директором JPMorgan Николаосом Панигирцоглу, крипторынок испытал новое давление в течение последней недели. Это связано с ослаблением рисковых активов, в частности технологических акций, а также коррекцией традиционных защитных инструментов — золота и серебра.
Еще в ноябре прошлого года аналитики JPMorgan говорили о потенциальном росте биткоина до $170 000 в течение 6−12 месяцев. Нынешняя оценка значительно выше, однако она отражает более длинный горизонт и пересмотр прогнозов после того, как банк повысил свою долгосрочную целевую цену на золото до $8 000−8 500 за унцию.
По материалам:
Finance.ua
Криптовалюта
