Volvo показала бюджетную версию своего наименьшего электрокроссовера (фото)

Volvo обновила свой самый маленький электрокроссовер и добавила бюджетную версию

На фоне сложной ситуации на европейском авторынке Volvo расширяет линейку электрического Volvo EX30. Для модельного года 2026 года бренд представил новую базовую версию, обновил мультимедийную систему и добавил свежие варианты отделки.

Главная цель — сделать компактный электрокроссовер более доступным и привлекательным для более широкой аудитории.

Новая базовая версия: меньше мощности — более низкая цена

В линейке появилась модификация с одним электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и емкостью батареей 51 кВт·ч.

Запас хода составляет до 339 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 8,3−8,6 секунды.

Для тех, кому нужна большая автономность, доступна версия с аккумулятором 69 кВт·ч, что обеспечивает до 476 км пробега.

В верхней части модельного ряда предлагаются более мощные варианты:

одномоторная версия на 268 л.с.;

двухмоторная полноприводная модификация на 422 л.с.

Функция V2L: автомобиль как павербанк

EX30 получил поддержку технологии Vehicle-to-Load (V2L). Она позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних устройств.

При помощи специального адаптера можно подключать:

электровелосипеды

аудиосистемы

кемпинговое оборудование

другие бытовые устройства

Часть новых функций будет доступна через беспроводные обновления программного обеспечения.

Обновленная мультимедиа и улучшенный интерфейс

Для 2026 года модельного года Volvo также упростила структуру меню мультимедийной системы. Появилась персональная панель быстрого доступа, что делает управление более интуитивным.

Обновления программного обеспечения будут поступать по воздуху, часть из них будет бесплатной.

Новые интерьеры и Black Edition

Линейка отделки салона расширена. Среди новинок:

светлый интерьер Harvest из переделанных материалов в теплых скандинавских тонах;

обивка Nordico из переработанных ПЭТ-бутылок;

обновленная версия Black Edition с полностью черным салоном для более премиального облика.

Также добавлены новые цвета кузова: Onyx Black, Vapour Grey и Crystal White.

Обновленный EX30 уже подтвержден для европейского рынка. Впоследствии изменения могут появиться и в США.

Цены на новую базовую версию пока не объявлены. Для ориентира предыдущая стартовая комплектация стоила от 33 060 долларов. Ожидается, что новый базовый вариант станет драйвером продаж в 2026 году.

