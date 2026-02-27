0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volvo показала бюджетную версию своего наименьшего электрокроссовера (фото)

Технологии&Авто
21
Volvo обновила свой самый маленький электрокроссовер и добавила бюджетную версию
Volvo обновила свой самый маленький электрокроссовер и добавила бюджетную версию
На фоне сложной ситуации на европейском авторынке Volvo расширяет линейку электрического Volvo EX30. Для модельного года 2026 года бренд представил новую базовую версию, обновил мультимедийную систему и добавил свежие варианты отделки.
Главная цель — сделать компактный электрокроссовер более доступным и привлекательным для более широкой аудитории.

Новая базовая версия: меньше мощности — более низкая цена

В линейке появилась модификация с одним электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и емкостью батареей 51 кВт·ч.
Запас хода составляет до 339 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 8,3−8,6 секунды.
Для тех, кому нужна большая автономность, доступна версия с аккумулятором 69 кВт·ч, что обеспечивает до 476 км пробега.
В верхней части модельного ряда предлагаются более мощные варианты:
  • одномоторная версия на 268 л.с.;
  • двухмоторная полноприводная модификация на 422 л.с.

Функция V2L: автомобиль как павербанк

Читайте также
EX30 получил поддержку технологии Vehicle-to-Load (V2L). Она позволяет использовать автомобиль в качестве источника питания для внешних устройств.
При помощи специального адаптера можно подключать:
  • электровелосипеды
  • аудиосистемы
  • кемпинговое оборудование
  • другие бытовые устройства
Часть новых функций будет доступна через беспроводные обновления программного обеспечения.
Volvo показала бюджетную версию своего наименьшего электрокроссовера (фото)

Обновленная мультимедиа и улучшенный интерфейс

Для 2026 года модельного года Volvo также упростила структуру меню мультимедийной системы. Появилась персональная панель быстрого доступа, что делает управление более интуитивным.
Обновления программного обеспечения будут поступать по воздуху, часть из них будет бесплатной.
Читайте также

Новые интерьеры и Black Edition

Линейка отделки салона расширена. Среди новинок:
  • светлый интерьер Harvest из переделанных материалов в теплых скандинавских тонах;
  • обивка Nordico из переработанных ПЭТ-бутылок;
  • обновленная версия Black Edition с полностью черным салоном для более премиального облика.
Volvo показала бюджетную версию своего наименьшего электрокроссовера (фото)
Также добавлены новые цвета кузова: Onyx Black, Vapour Grey и Crystal White.
Обновленный EX30 уже подтвержден для европейского рынка. Впоследствии изменения могут появиться и в США.
Цены на новую базовую версию пока не объявлены. Для ориентира предыдущая стартовая комплектация стоила от 33 060 долларов. Ожидается, что новый базовый вариант станет драйвером продаж в 2026 году.
По материалам:
Ampercar
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems