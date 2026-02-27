0 800 307 555
Hyundai готовит рамный пикап

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai пересматривает стратегию на американском рынке и готовит полноценный рамный пикап среднего размера.
Новинка должна стать более серьезной альтернативой нынешнему Hyundai Santa Cruz и напрямую конкурировать с лидерами сегмента — Ford Ranger и Toyota Tacoma. Дебют модели ожидается не раньше 2028 года.
По предварительным данным, пикап получит рамную конструкцию — ключевой признак «настоящих» утилитарных моделей, ориентированных на буксировку, перевозку грузов и бездорожье. Производство могут наладить в США, что позволит избежать импортных пошлин на легкие грузовики и укрепить позиции бренда среди покупателей.
Несмотря на то, что в рамках концерна уже существует рамный пикап Kia Tasman, новая модель Hyundai разрабатывается отдельно. К проекту привлечены инженерные команды из США и Австралии, а платформа и настройка подвески адаптированы специально под требования американского рынка.
Компания также рассматривает возможность создания рамного внедорожника на этой же архитектуре. Потенциальная серийная модель могла бы составить конкуренцию таким иконам сегмента как Ford Bronco и Jeep Wrangler, а общая платформа позволит оптимизировать затраты на разработку.
В перспективе новая рамная база может лечь в основу и премиальных моделей бренда Genesis. Это открывает возможность создания роскошного SUV или даже премиального пикапа с акцентом на комфорт, технологии и дизайн. Официальные технические характеристики будущей модели обещают раскрыть поближе к старту производства.
Авто
