Владельцы генераторов должны уведомлять налоговую службу о запасе горючего — Finance.ua

Владельцы генераторов должны уведомлять налоговую службу о запасе горючего Сегодня 20:04 — Энергетика

Владельцы генераторов должны уведомлять налоговую службу о запасе горючего

Владельцы генераторов должны уведомлять Государственную налоговую службу о запасах горючего.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​Днепропетровщины.

Как в Украине хранить горючее для генераторов?

Закон Украины от 13 декабря 2022 года № 2836-IX дополнил ст. 18 ЗУ от 19 декабря 1995 г. № 481/95-ВР. Согласно им, на период действия военного положения в Украине и в течение 30 дней с момента его отмены:

Предприятие без разрешения или лицензии имеет право хранить горючее для заправки электрогенератора в объеме до 2 тыс. л на каждом объекте с генератором.

Чтобы хранить свыше 2 тыс. л горючего для электрогенераторной установки на каждом объекте с генератором, нужно подать декларацию о проведении хозяйственной деятельности по хранению горючего.

В декларации следует указать сведения о субъекте хозяйствования: идентификационный код согласно ЕГРПОУ, местонахождение, контактный номер телефона, адрес электронной почты, ФИО руководителя юридического лица или его уполномоченного представителя, общую емкость резервуаров и емкостей для горючего.

Подавший декларацию субъект может хранить более 2 тыс. л горючего на каждом объекте.

Субъекты хозяйствования, имеющие менее 2 тыс. л горючего для генераторов, должны обратиться в ГНС с помощью любого средства связи.

Плательщики налога при заполнении акцизной накладной на отгрузку топлива для электрогенераторных установок в верхней левой части акцизной накладной должны указать:

в поле «Коды операций» — «3 — субъект хозяйствования не плательщик»;

в поле «Условия налогообложения» — признак условия налогообложения горючего «0 — облагается налогом на общей системе»;

в поле «Направление использования» — направление «0 — общее направление»;

в поле «Адрес места хранения горючего, которое не является акцизным составом, на котором предприятие хранит топливо исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки, указывается адрес, где будет храниться топливо для электрогенераторных установок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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