«У соседей есть свет, а у вас нет»: в Минэнерго объяснили, почему продолжительность отключений бывает разной

В результате вражеских атак и повреждения энергоинфраструктуры применяют отключения электроэнергии. Продолжительность их бывает разной в разных регионах, а иногда даже в разных подъездах одного дома. В Министерстве энергетики объяснили, почему так.

Это связано, прежде всего, с техническими ограничениями энергосистемы и характером повреждений сетей.

В частности:

Электроэнергию, произведенную на западе Украины, нельзя передать в другой регион, поскольку повреждены узлы связи — подстанции и линии электропередачи.

Импортируемую электроэнергию нельзя передать потребителям в отдельные регионы, где повреждены сети.



Объекты имеют разную степень повреждений, в частности распределительные сети, поэтому где-то электроэнергию подали, а где-то, где восстановление требует больше времени, ремонт еще идет.



Дома, улицы, даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Технически иногда нельзя изменить схему электроснабжения.



К почасовым отключениям могут добавиться аварийные, если перегружена сеть и есть угроза аварии.



Если свет есть в супермаркете или в другом здании, это не свидетельствует о неравномерном распределении — это может быть запитка от зарядной станции или генератора.



Что делать, когда вокруг свет есть, а у вас нет

Проверьте на сайте оператора системы распределения, нет ли в настоящее время аварийных отключений электроэнергии. При применении аварийных отключений необходимо ожидать обновления информации об истечении срока аварийного отключения.

Если свет есть в доме, но его нет в вашем жилище, обратитесь к ОСМД или к балансодержателю: это может быть локальная авария или повреждение внутридомовых сетей.

Если такая авария не зафиксирована, обратитесь в ОСР и оставьте заявку для проверки и ремонта.

«Ни в коем случае не вмешивайтесь самостоятельно в схемы питания, поскольку это может привести к перегрузке фазы и выведению из строя оборудования. Доверьтесь специалистам», — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, Кабинет Министров вводит ежемесячные доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливаяют поставки тепла, электроэнергии, воды и газа.

