PKP PLK введет штрафы за задержку поездов в Польше
Польские железнодорожные линии PKP хотят улучшить пунктуальность поездов. Новые мероприятия также призваны упорядочить ответственность за перебои в движении железнодорожной сети. Компания, среди прочего, объявила о введении штрафов за задержку поездов.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Новая стратегия PKP PLK сосредоточена на уменьшении количества перебоев в железнодорожном движении и, в случае их возникновения, быстром реагировании на проблему.
В сообщении компания, среди прочего, отмечает, что изменит модель расчетов с организациями, которые не являются железнодорожными перевозчиками и работают на железнодорожной инфраструктуре.
Диагностические и профилактические мероприятия
PKP PLK разрабатывает системы выявления неисправностей, внедряет более эффективные методы диагностики и профилактические мероприятия на путях.
Компания вводит единые правила урегулирования перебоев в железнодорожном движении, вызванных компаниями, выполняющими работы на путях, другими железнодорожными операторами и третьими сторонами, такими, как ответственные за аварии на железнодорожных переездах.
Эти правила определяют, кто несет финансовую ответственность за задержку поездов, закрытие путей и необходимость организации альтернативного движения.
Размер сборов и штрафов будет рассчитан с учетом как материальных затрат, так и убытков, возникших вследствие недоступности инфраструктуры. Однако действующая система расчетов с железнодорожными перевозчиками останется неизменной.
