Крупные компании США сократят не менее 52 тысяч работников из-за инвестиций в ИИ

Крупнейшие американские компании объявили о масштабных сокращениях персонала. Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и другие планируют уволить более 52 тысяч работников.

Об этом пишет Financial Times.

Почему компании в США сокращают работников

После начала пандемии в 2020 году многие работодатели набрали гораздо больше работников, чем им реально нужно сейчас. Теперь продажи растут медленнее, затраты выросли, и руководители пытаются «подрезать» команды до минимально необходимого уровня.

Отдельный фактор — ИИ. В компаниях говорят, что часть задач теперь могут выполнять алгоритмы от обработки заказов и логистики до работы с клиентами и внутренними процессами. Это дешевле, чем содержать большой штат.

Какие компании уже сократили работников

Сокращения уже коснулись конкретных компаний. UPS планирует уволить до 30 000 работников и даже предлагает компенсации водителям, потому что перевозит меньше посылок для Amazon.

Сам Amazon за три месяца второй раз сокращает персонал — всего еще 16 000 человек. Химическая компания Dow объявила об увольнении 4500 работников.

Несмотря на это, общенациональной волны массовых увольнений в США пока нет.

Уровень безработицы остается ниже, чем до пандемии. Но ситуация на рынке труда ухудшилась для тех, кто потерял работу: новые вакансии появляются медленно, а поиск работы занимает больше времени.

В декабре экономика США создала всего 50 000 новых рабочих мест — это один из самых слабых показателей за последние годы. Экономисты говорят, что главная проблема не в количестве увольнений, а в том, что наем почти остановился.

Поэтому даже единичное сокращение означает для человека долгий и сложный поиск новой работы. Часть исчезающих сейчас должностей могут не вернуться вовсе — их займут автоматизированные системы и ИИ, говорят аналитики FT.

