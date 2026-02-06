Литва хочет привлечь в страну больше украинских компаний ОПК
В правительстве Литвы заинтересованы привлекать в страну больше украинских компаний оборонпрома передовых направлений и в этой связи допускают даже финансовую поддержку «в некоторых случаях».
Как сообщает LRT, об этом в интервью общественному вещателю сказал министр финансов Криступас Ватиэкуна.
Министр отметил, что Литва заинтересована привлекать в страну украинских производителей ОПК наиболее передовых направлений.
«Государство может помочь совмещать всю эту мозаику: делиться нужными контактами, „заводить“ бизнес, и в некоторых случаях может даже помогать финансово — часть деятельности Национального банка развития ILTE сейчас направлена на развитие оборонной индустрии… Было бы лучше всего, если это будет самодостаточный частный бизнес, что будет зарабатывать, давать партнерам», — сказал Ватиэкуна.
Литва планирует активнее использовать украинский опыт
Литва наиболее заинтересована в дальнобойных беспилотниках, другом современном оружии и минах.
Он также отметил, что Литва несколько отстает в получении новейшего украинского опыта от, например, Дании.
«Оборонная индустрия Литвы в целом работает и расширяется, но мы хотели бы увидеть более активное использование украинского опыта и технологических знаний», — отметил министр.
