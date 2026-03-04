День финансов: события вокруг Ирана, цены на горючее в Украине, выплаты «детского пособия» Сегодня 17:45

Среда, 4 марта. Почему горючее уже дорожает, есть ли основания для резкого скачка курса валют и отключат ли свет за долги?

События вокруг Ирана и цены на топливо в Украине

28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, которая распространилась по крайней мере на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. Finance.ua решил подсчитать, в какую же сумму могут обойтись эти военные действия для участников конфликта (Ирана, Америки и Израиля), а также, каким образом уже влияет и будет влиять это событие на мировой рынок нефти и газа:

Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский сообщил , что конфликт в Иране пока не приведет к резким изменениям в украинской экономике, а введение дополнительных экономических ограничений пока не требуется. В то же время, в случае затягивания конфликта цены могут вырасти.

В то же время, котировки Natural gas ExPro свидетельствуют, что цены на природный газ на украинском рынке под влиянием войны на Ближнем Востоке за последние дни выросли на 20%, достигая 27 800 грн/тыс. куб м (с НДС).

Со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от повышения цен на топливо.

Для повышения энергетической безопасности Рада приняла закон «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов». Документ предполагает создание в Украине стратегического резерва горючего.

Также добавим, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может снова активизировать дискуссию в Европейском Союзе по поводу полного запрета импорта российского природного газа.

Основания для резкого скачка курса валют

Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине, заявил первый замглавы НБУ Сергей Николайчук. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.

🗨️ «Мы не видим оснований для того, чтобы курс „взлетал в космос“. У нас есть неплохая подушка безопасности — наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем было в начале 2022 года. Плюс мы предвидим значительные объемы внешнего финансирования» , — заявил Николайчук.

Выплаты «детского пособия»

Сегодня начались выплаты «детского пособия». Для получения средств можно открыть специальные счета в Ощадбанке. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн. Правительство также работает над расширением возможностей подачи заявок на получение пособия, в частности через приложение «Дія».

Словакия разрывает соглашение с Укрэнерго

Государственная энергетическая компания Словакии SEPS сообщила о намерении расторгнуть контракт с украинской компанией «Укрэнерго» об аварийной поставке электроэнергии из-за остановки транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба». Такой шаг уже одобрило правительство страны.

В феврале 2026 года Украина достигла рекордных объемов импорта электроэнергии -1,26 млн МВт-час. По сравнению с январем 2026 года импортируемые за месяц объемы выросли на 41%. Наибольшую часть в структуре импорта занимает Венгрия.

Изменения для клиентов Киевстара

С 10 марта 2026 года некоторые тарифы «Бизнес UA» и «Все вместе» закрываются . Новые абоненты не могут подключить их или перейти на них. Вскоре компания представит новую линейку тарифов.

Отключение света за долги

В Украине потребители обязаны ежемесячно передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату — даже отключение электроснабжения. Основанием для отключения может стать долг от 3000 грн, если его не платят более двух месяцев. По ссылке рассказываем, как проходит процедура отключения.

Финансовые показатели украинских предприятий

По состоянию на сегодняшний день финансовую отчетность за 2025 год подали 381,9 тыс. компаний, а некоторые из них показали существенный прирост доходов, несмотря на все вызовы экономики. По данным YouControl, тройка крупнейших компаний по показателю чистого дохода выглядит так:

ООО «Д.Трейдинг» — 292,4 млрд грн (+35,5%); АО «НАЭК „Энергоатом“» — 254,7 млрд грн (+23,0%); ООО «АТБ-Маркет» — 247,3 млрд грн (+18,4%).

По данным Опендатабот, в 2025 году в Украине более 12 тыс. компаний изменили свой юридический адрес. Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли. На них приходится почти треть всех релокаций — 3798 предприятий.

