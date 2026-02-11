0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал указ о военной службе для мужчин в возрасте 60+

Личные финансы
37
Граждане от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год
Граждане от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Документ предусматривает возможность прохождения военной службы по контракту для лиц старше 60 лет.
Текст указа был обнародован на сайте Офиса президента.

Что предусматривает указ

Согласно документу, во время действия военного положения граждане от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год с правом дальнейшего продления.
Таких лиц разрешили назначать на должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, что такие люди были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).
В указе отмечено, что соответствующие контракты будут заключаться в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно.
Читайте также
Документ также определяет механизм принятия таких лиц на службу и регулирует вопросы их зачисления в состав Вооруженных сил Украины.
Отдельные положения указа касаются правового статуса курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов высших военных учебных заведений, а также военных учебных подразделений ввузов и научных учреждений в системе Министерства обороны Украины.
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.
29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Как ранее рассказывал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, граждане от 60 лет могут подписать контракт на время военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и после этого могут служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском или старшинском составе. При соответствующей подготовке возможно и назначение на офицерские должности.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗеленскийВСУМобилизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems