Зеленский подписал указ о военной службе для мужчин в возрасте 60+

Граждане от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 108/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Документ предусматривает возможность прохождения военной службы по контракту для лиц старше 60 лет.

Текст указа был обнародован на сайте Офиса президента.

Что предусматривает указ

Согласно документу, во время действия военного положения граждане от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год с правом дальнейшего продления.

Таких лиц разрешили назначать на должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава (при условии, что такие люди были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

В указе отмечено, что соответствующие контракты будут заключаться в соответствии с частью десятой статьи 20 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно.

Документ также определяет механизм принятия таких лиц на службу и регулирует вопросы их зачисления в состав Вооруженных сил Украины.

Отдельные положения указа касаются правового статуса курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов высших военных учебных заведений, а также военных учебных подразделений ввузов и научных учреждений в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Как ранее рассказывал офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, граждане от 60 лет могут подписать контракт на время военного положения. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) и после этого могут служить преимущественно на небоевых должностях в солдатском, сержантском или старшинском составе. При соответствующей подготовке возможно и назначение на офицерские должности.

